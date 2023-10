Así fraguó Más Madrid el minuto de silencio por Gaza: cambio de planes en última hora y fractura con el PSOE

Cuando el pasado lunes, Rocío Monasterio y Mónica García se enzarzaron por el minuto de silencio para condenar los atentados de Hamás en Israel, Más Madrid constató la imposibilidad de que la Asamblea condenara los muertos palestinos en la Franja de Gaza en manos de las tropas israelíes.

Durante toda la semana aceptaron su 'derrota', puesto que los minutos de silencio que se celebran en la Asamblea de Madrid deben aprobarse por unanimidad. Y tras las declaraciones de Vox y el Partido Popular, asegurando que no se podían comparar "víctimas con verdugos", sabían que no iban a tener nunca su 'ok'.

Intentando buscar la manera de condenar la respuesta armada de Israel, Más Madrid empezó a pensar cuál debía de ser su movimiento en la Asamblea.

Cuando se guardó el minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, en Más Madrid decidieron hacer un acto diferente. Pero esa opción era imposible en la Cámara Regional. Si se levantaban de acto, se entendía que no condenaban el ataque de Hamás, y eso tampoco era el objetivo.

Fuentes internas de Más Madrid han explicado este viernes que, entonces, decidieron hacer un segundo minuto de silencio al acabar el inicial. El plan era claro. Esperarían a que terminara el homenaje dedicado a las víctimas de Hamás y se quedarían de pie para homenajear a las víctimas palestinas en manos de Israel un minuto más.

Guardamos un minuto de silencio por todas las víctimas civiles en Israel y Palestina, usando el tiempo de la pregunta de nuestra portavoz, ante la negativa del PP a realizarlo conjuntamente.pic.twitter.com/M3EHJk8bYE — Alejandro Sanchez 🌻 (@alesanper) October 13, 2023

La propuesta se iba a anunciar minutos antes para que lo entendieran todos los grupos y los medios de comunicación.

Pero algo cambió este jueves. El diputado del Partido Popular, Jorge García, se salía de la carretera y perdía la vida en un trágico accidente de coche. En ese momento, la Asamblea de Madrid decide guardar un segundo minuto de silencio, después del de las víctimas israelíes de Hamás, para honrar la figura del exalcalde de Colmenar Viejo.

En ese momento, Más Madrid y todos sus diputados consideraron que era imposible seguir adelante con su plan y, es en ese momento, trazaron una nueva forma de manifestarse. Todo se ha cerrado este mismo viernes, a las 09.00 am, hora en la que han quedado en la Cámara Regional para decidir qué hacer.

Ahí, Mónica García ha tomado la iniciativa de guardar un minuto de silencio durante su turno de palabra en la sesión de control al Gobierno de Ayuso. Y no avisar a nadie. Su actuación sólo se intuía si se miraba el vestuario de su diputado, Alejandro Sánchez, pues llevaba al cuello una palestina, a modo de protesta.

La bancada de Más Madrid guarda un minuto de silencio por la víctimas de Palestina. Fernando Sánchez / Europa Press

Y así ha ocurrido. Cuando le tocaba preguntar a la presidenta regional por su inversión en planes de salud mental, Mónica García ha anunciado que iban a guardar un minuto de silencio por los asesinatos que habían ocurrido en la Franja de Gaza a manos de Israel.

Sus diputados se han levantado y han guardado silencio. Mientras, el resto de los grupos les miraba atónitos, pues no se pueden guardar minutos de silencio sin la mayoría absoluta de la Cámara. Aun así, los socialistas sí se han puesto de pie.

Malestar en el PSOE

Que no hayan avisado ha sido algo que ha sentado especialmente mal a Juan Lobato que, tras el minuto de silencio, se ha dirigido a los medios de comunicación para mostrar su repulsa a los hechos. El PSOE se ha levantado porque apoyaban "el fondo" de la protesta, pero no las formas.

"Mezquindad", "falsa superioridad moral" son algunas de las palabras que el líder del PSOE le ha dedicado a Mónica García y los suyos.

Bien es cierto que no todo el PSOE se ha levantado a la vez cuando han visto que se celebraba un minuto de silencio. El primero en hacerlo, antes de que se pronunciara Lobato, ha sido Santi Rivero seguido de Mar Espinar.

Cuando estos dos diputados del PSOE ya se habían puesto en pie, Juan Lobato, todavía en su sillón, ha asentido con la cabeza (mirando a sus más cercanos) y ha encadenado que todo el resto del partido se levantara.

En sus declaraciones ante los medios, Lobato ha recordado que los socialistas presentaron una propuesta para poder unificar ambos minutos de silencio, el de Vox que se centraba en las víctimas israelíes del ataque de Hamás y el de Más Madrid, que incluía a todas las víctimas civiles.

Mónica García, por su parte, ha querido quitar hierro al asunto y no ha confrontado con Lobato. Además, ha agradecido que todos los grupos, hasta los que no estaban de acuerdo, hayan guardado silencio durante su protesta. De hecho, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, les podía haber expulsado, pero ha optado por esperar.

