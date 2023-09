Feijóo: "El PSOE reacciona a su derrota electoral asumiendo las tesis del independentismo"

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha acudido al V Foro La Toja donde ha analizado cómo fue su sesión de investidura y desde donde ha opinado sobre el punto en el que se encuentra la democracia española criticando la asunción de las tesis independentistas por parte del PSOE.

En el inicio de su discurso, Feijóo ha dedicado unas palabras a "una de las alma mater" de este Foro La Toja que fue Josep Piqué, un "promotor del diálogo, de la España constitucional, de la España de las autonomías y un ejemplo de lo que debe ser la política".

El líder del PP ha acudido al primer acto tras la fallida sesión de investidura donde ha recordado que tan solo se quedó "a tres síes de la Presidencia del Gobierno" y reconoció haberse "divertido" y cumplir su "deber" tras entender la política "como una diferencia entre los que ganan y pierden las elecciones y cumplir con el mandato del jefe del Estado" porque para Feijóo la "investidura fue esclarecedora".

El independentismo no ha cambiado sus postulados. Lo que ha cambiado es la respuesta del PSOE a sus exigencias porque ha perdido las elecciones.



· No es oportunidad, es oportunismo pic.twitter.com/U92qyKdyl7 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 30, 2023

"No les oculto que me siento satisfecho de lo que hemos intentado hacer desde el grupo mayoritario en el Congreso", ha dicho Feijóo que ha reivindicado su propuesta de "pactos de Estado" y ha asegurado que el único bloque se presentó a las elecciones es "Sumar, porque está conformado por varios partidos".

Después de lo ocurrido en el debate de investidura, Feijóo cree que España "tiene una alternativa y un Gobierno alternativo", ha vuelto a insistir en que "hoy podíamos hablar en otra condición" haciendo referencia a haber conseguido los apoyos necesarios para ser presidente del Gobierno pero ha reconocido que no iba a aceptar condiciones que excediesen el "marco del Estado de derecho" porque "ni siquiera la presidencia del gobierno justifica los medios".

En el debate "intenté retratar la situación del país y demostrar que hay otra forma de hacer política", ha dicho un Feijóo que ha enumerado algunas de esas formas como la apuesta por el diálogo, pensar en el interés general de los ciudadanos y defender los principios básicos porque "ni el Estado ni la Constitución se negocian en una investidura".

Cataluña

Feijóo ha querido analizar lo que supone la ley de amnistía para las instituciones porque para el líder del PP "si se desactiva el 155 con efecto retroactivo todas las instituciones que intervinieron quedan deslegitimadas. Y puede llevar a pensar que la amnistía validaría la declaración de independencia".

"Los radicalismos que cuestionan el proceso democrático no son cosa de ahora pero su peso social y electoral es escaso. Solo el 5,5% son votos a independentistas. Estamos por lo tanto en un buen momento, porque si retrocede el independentismo y si el partido que más votos pierde es ERC es evidente que teníamos una gran oportunidad para resolver problemas que arrastrábamos en los últimos años", ha querido analizar el expresidente gallego que ha culpado de esta "deriva" al PSOE porque su cambio "altera la estabilidad democrática".

Feijóo no ha querido culpar al independentismo "de lo que siempre ha defendido" porque "no han cambiado su actuación ni sus formas, lo que ha cambiado es la respuesta del PSOE a sus exigencias" asegurando que han sido los socialistas los que han asumido "las tesis independentistas" en lo que ha asegurado que "no es convivencia es conveniencia y no es oportunidad es oportunismo".

El líder del PP cree que los socialistas "se han sometido a un liderazgo hiperpersonalista" en el que "nadie sabe con exactitud que es lo que está pensando el socialista que dirige el partido".

Amnistía

"Sánchez no está en sintonía con sus electores" decía Feijóo en La Toja y explicaba que no lo estaba porque nunca propuso la amnistía como parte del programa electoral, "el único programa que lleva el sí a la amnistía es el de los independentistas".

Feijóo explica la estrategia de Sánchez y los independentistas. pic.twitter.com/01tRKItGO4 — Partido Popular (@ppopular) September 30, 2023

Feijóo cree que "el independentismo no tiene prisa porque si consigue todo se acaba el objeto social" y por esa razón ha esbozado la tesis de que "el referéndum es el cebo para conducir a la amnistía". El líder 'popular' asegura que "decir no al referéndum es el paso para decir sí a la amnistía" por lo que así, Sánchez parecería que ha negociado y ha criticado que se "condone para lucrarse y obtener la presidencia de gobierno del país".

En uno de los puntos de su alocución, Feijóo ha querido asegurar que España "vive en un carnaval terminológico" en el que el Gobierno ha convertido en sinónimos cosas que no lo son y ha esbozado algunos ejemplos como que a "la claudicación ahora se le llame concordia; a los pactos, coincidir en las votaciones; a perder, ganar; al nacionalismo, progresismo; al defensor de la Constitución se le llama reacionario y a los terroristas, hombres de paz".

Lo que no va a resolver la amnistía son los problemas de la ciudadanía, ha asegurado un líder de los 'populares' que le hubiese gustado hablar en este Foro La Toja de Inteligencia Artificial, de geopolítica, de Ucrania, "pero eso sería irresponsable".

