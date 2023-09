Otegi presiona a Sánchez con una manifestación a favor de "abrir el debate territorial" en España

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reiterado el apoyo de su partido a la investidura de Pedro Sánchez y se desmarca de Junts optando por el "poco ruido" y evitando las exigencias en público, al contrario de los de Carles Puigdemont. Sin embargo, y a pesar de optar por "un silencio prudente" y rechazar hacer imposiciones públicas como los independentistas catalanes, EH Bildu eleva la presión sobre Sánchez al anunciar una manifestación a favor de abrir "el debate territorial tanto en el Estado español como en el francés" para el 18 de noviembre en Bilbao.

Otegi ha apelado a seguir negociando y ha admitido que "hay que hacer una obra de orfebrería para construir un bloque" si quiere reeditarse un "Gobierno de progreso" de PSOE y Sumar, aunque, en clara alusión al líder de los socialistas, ha afirmado que no ve razonable que se quiera gobernar "sin dar nada a cambio".

Otegi ha comparecido en una rueda de prensa tras la reunión de la Mesa Política de EH Bildu en la que se ha acordado la convocatoria de una manifestación "nacional" el próximo 18 de noviembre en la capital vizcaína a favor de que se abra "el debate territorial" tanto en España como en Francia.

"Tienen la pelota sobre su tejado", en clara referencia a PSOE y Sumar. "La apelación que hago es, y ahí me voy a mantener, es esa. Nosotros seguimos insistiendo en una receta que nos ha ido bien, poco ruido y mucho trabajo", ha remarcado Otegi, en contraposición con la estrategia de Junts de anunciar públicamente sus exigencias y elevar, casi a diario, el precio del voto de sus diputados en la investidura de Sánchez.

De hecho, ha descartado "poner líneas rojas en público" al PSOE, como hizo Carles Puigdemont el pasado día 5 de Bruselas. "Hay quien piensa que otra estrategia es mejor, pero nosotros no trabajamos así. No es nuestro estilo", ha afirmado para reiterar que EH Bildu apoyará la investidura de Sánchez.

Debate sobre el modelo territorial

En esa línea, ha resaltado que, pese a que EH Bildu apuesta por que "exista otra vez un Gobierno de continuidad entre el PSOE y Sumar, apoyado por la izquierda plurinacional", aunque no se conforme ese Ejecutivo, es el momento de abordar "en el Estado español y también en el Estado francés el debate territorial".

"No hay Gobierno de progreso en el Estado español sin el concurso de fuerzas políticas plurinacionales y, si se produce esa investidura, lo que va a haber es una legislatura sostenida, entre comillas, por fuerzas plurinacionales, y estos dos factores hacen que evidentemente el problema nacional, el problema territorial, va a estar en el centro de la agenda", ha resaltado.

Tras las elecciones generales del 23 de julio, EH Bildu mostró su total disposición a investir al líder socialista dejando claro dos cuestiones. La primera de ellas que es que buscarían avanzar en derechos sociales y la segunda consistía, como ha confirmado Otegi, en abrir el debate sobre el modelo territorial tras la investidura.

De hecho, hace sólo unos días el coordinador general de EH Bildu, emarcó que si hay investidura y se abre la legislatura, "el debate van a ser los problemas nacionales, incluido el de Euskal Herria". "Se va a abrir el debate en torno al modelo territorial, y eso será bueno para los vascos si actuamos todos juntos", dijo.

En PNV quiere un "acuerdo de investidura"

Lejos de este apoyo casi definitivo de EH Bildu a la investidura está el PNV, que ha advertido este lunes que "si no hay acuerdo de investidura" no darán su sí a Sánchez.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado al presidente del Gobierno en funciones a "hablar ya en serio" de investidura y legislatura, algo que "también quiere Junts", para evitar unas posibles nuevas elecciones. Además le advierte de que no le apoyará "si no hay acuerdo de investidura" porque "una vez que le has sentado en la Moncloa los políticos son olvidadizos".

Ortuzar asegura que Sánchez "está perdiendo un tiempo precioso" para hablar y que se cree que está "en esa fase de guerra de nervios para ver quién llega con más urgencias, quién llega más necesitado y a quién le asusta más el abismo de las nuevas elecciones".

El líder jeltzale se ha pronunciado así en una entrevista en Radio Euskadi después de que este fin de semana Sánchez haya dado por hecho su investidura al asegurar que "el PP pasará a la oposición y el PSOE seguirá gobernando cuatro años más" tras la "descomunal pérdida de tiempo de Feijóo y sus mentiras".

Ortuzar ha señalado que para que no haya elecciones "hay que trabajar un poco más" que "no hay que confundir los deseos con la realidad". "La realidad, en este momento, es todavía muy incierta y las posiciones que estamos teniendo los principales actores no están permitiendo que nos sentemos a hablar ya de lo que tenemos que hablar", ha dicho.

El presidente del PNV ha advertido de que Sánchez "nos tendrá que decir para qué quiere la legislatura, no sólo a la investidura". "Tendrá que decirnos esos cuatro años que va a tener, hipotéticamente por delante, en qué los va a emplear y, necesitando como necesita el apoyo de Euskadi y de Cataluña, particularmente cómo los va a emplear y para hacer qué en la cuestión del modelo territorial y especialmente en los contenciosos nacionales que tienen Euskadi y Cataluña, cada uno muy diferente, por cierto", ha manifestado, para reconocer que "no van a servir las mismas recetas para uno que para el otro, pero tendremos que empezar a hablar de esto", ha manifestado.

