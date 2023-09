Ortuzar exige a Sánchez "hablar ya en serio" de su investidura para evitar unas nuevas elecciones

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a "hablar ya en serio" de investidura y legislatura, algo que "también quiere" Junts, para evitar unas posibles nuevas elecciones.



Ortuzar asegura que Sánchez "está perdiendo un tiempo precioso" para hablar y que se cree que está "en esa fase de guerra de nervios para ver quién llega con más urgencias, quién llega más necesitado y a quién le asusta más el abismo de las nuevas elecciones".

El líder jeltzale se ha pronunciado así en una entrevista en Radio Euskadi después de que este fin de semana el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE haya dado por hecho su investidura al asegurar que "el PP pasará a la oposición y el PSOE seguirá gobernando cuatro años más" tras la "descomunal pérdida de tiempo de Feijóo y sus mentiras".

"Hay que trabajar un poco más"

Ortuzar ha señalado que para que no haya elecciones "hay que trabajar un poco más" que "no hay que confundir los deseos con la realidad". "La realidad, en este momento, es todavía muy incierta y las posiciones que estamos teniendo los principales actores no están permitiendo que nos sentemos a hablar ya de lo que tenemos que hablar", ha dicho.

De hecho, ha dejado muy claro que "puede parecer que, para algunos, lo importante sea que Pedro Sánchez sea elegido", pero, a su juicio, sería "un balance pobre que en un proceso de diálogo como el que ahora podemos empezar y se dan las condiciones". "Para ello, sólo hablemos o nos conformemos con que Sánchez sea elegido para que no venga un Gobierno de extrema derecha y de la derecha".

De esta forma, el presidente del PNV ha advertido de que Sánchez "nos tendrá que decir para qué quiere la legislatura, no sólo a la investidura". "Tendrá que decirnos esos cuatro años que va a tener, hipotéticamente por delante, en qué los va a emplear y, necesitando como necesita el apoyo de Euskadi y de Cataluña, particularmente cómo los va a emplear y para hacer qué en la cuestión del modelo territorial y especialmente en los contenciosos nacionales que tienen Euskadi y Cataluña, cada uno muy diferente, por cierto", ha manifestado, para reconocer que "no van a servir las mismas recetas para uno que para el otro, pero tendremos que empezar a hablar de esto", ha manifestado.

Ortuzar también ha admitido que tiene contactos con el PSOE y que mantiene "una relación abierta" con los socialistas, con los que habló por última vez a mediados de agosto. De esas conversaciones el PSOE le ha trasladado, según sus palabras, que "hasta que no fracase la investidura de Feijóo el día 29 de septiembre en la segunda votación, ellos no están habilitados para empezar a un proceso de diálogo".

El "no" del PNV a Feijóo

Sobre el debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Ortuzar ve "lógico" que intente "agotar todas las posibilidades" para recabar apoyos, aunque ya conozca el "no" de su partido desde hace semanas.

Este lunes por la tarde el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, se reunirán en el marco de la investidura de Feijóo. Tras indicar que habló la semana pasada por teléfono de la investidura con el candidato del PP a la presidencia, Ortuzar ha dicho que el líder popular "lo tiene que intentar". "No me parece mal, es lógico que lo intente y yo tengo que reiterarle nuestra posición", ha añadido.

"Es normal que Feijóo lo intente, y también es normal que nosotros mantengamos la posición, y es normal que hable con Otegi, que hable con Puigdemont, que hable con Sánchez, que hable con Yolanda Díaz, que hable con todo el mundo porque somos todos necesarios, unos más de actores más principales y otros de actores más secundarios, pero somos todos necesarios y hay que hablar", ha añadido.

