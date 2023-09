Patxi López acusa al PP de "incitar al enfrentamiento civil" y de "pretender uniformar España"

El portavoz del PSOE en el Congreso ha elevado aún más el nivel de ataques contra el Partido Popular, este jueves en rueda de prensa. Y lo ha hecho por dos vías. La primera, acusando al expresidente José María Aznar de "incitar al enfrentamiento civil". Y la segunda, ninguneando al candidato a la investidura designado por el Rey: "Alberto Núñez Feijóo no tiene ni idea de qué quiere hacer, no tiene proyecto para esta España diversa".

Según el López, ésa es la razón por la que el PP ha convocado un acto público el domingo 24 de septiembre: "Por eso llama a una manifestación dos días antes de su investidura. No es contra la amnistía ni contra la independencia, sino para señalar al PSOE y a Pedro Sánchez como enemigos".

Después de los ataques de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, López ha redoblado la agresividad contra los populares. Lo ha hecho ante la prensa, después de la junta de portavoces de la Cámara Baja, en la que ha impulsado en nombre de su grupo parlamentario la propuesta de cambio de reglamento urgente que busca la implantación de las lenguas cooficiales en el uso habitual del Congreso.

"Al PP esto no le gusta este avance, porque a ellos no les gusta la España diversa, y pretenden uniformarla", ha continuado el líder parlamentario socialista: "Quieren una sola ideología, una sola religión, una sola familia, una sola identidad, y una sola lengua".

Para López, "no se entiende que a dos días de su investidura, Feijóo convoque a una movilización si no es para utilizar esas apelaciones al riesgo de la unidad de España, al peligro para la democracia y el ninguneo al Estado de derecho si no es para señalar al enemigo e incitar al enfrentamiento".

El PSOE, teóricamente, está satisfecho con esa convocatoria del día 24, tal como publica este jueves EL ESPAÑOL, ya que considera que le facilita sus negociaciones con Junts. Sin embargo, pareciera lo contrario a la vista de la saña con la que se empleaba Patxi López: "No saben si encajar o no Cataluña; no saben si hablar o no con Junts... por eso prefieren buscar votos en el enfrentamiento, en lugar de usarlos para el entendimiento entre diferentes sentimientos de pertenencia".

Posteriormente, López ha pasado a "responder" a Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP. "En esta Cámara se habla castellano, pero también hay diputados que se expresan en euskera, o en catalán o en gallego", ha recordado su homólogo socialista, "y esto nos enriquece, es un avance representarlo también en las instituciones".

Según el portavoz del PSOE, es falso "lo que dice el PP de que esto es una 'imposición', porque es una decisión de la mayoría. ¿Que no le gusta? Vale". Y ante la afirmación de que "esto no interesa" y que de lo que debería hablar la Cámara es de economía y políticas sociales, ha contestado: "Si no lo hacemos es por culpa del señor Feijóo, que está haciéndonos perder el tiempo pidiendo al Jefe del estado ir a una investidura 'fake'".

Finalmente, López ha vuelto al asunto del acto público convocado por el PP para dentro de 10 días, en Madrid. "Hay quien dice que se puede reproducir la foto de Colón... pero lo cierto es que la única aportación de Feijóo ha sido enmarcarla y colgarla en los despachos de todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos donde ha tenido capacidad de decidir, y ha elegido gobernar con Vox".

