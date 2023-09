Feijóo anima a "cualquier constitucionalista" a ir al acto contra la amnistía el 24-S: "El PP no pide DNI"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado a los constitucionalistas -"a cualquier ciudadano que quiera" porque el PP "no pide el DNI"- a sumarse al acto contra la amnistía que su partido va a organizar el próximo domingo 24 de septiembre y que quiere realizar "en principio" en la Plaza de España de Madrid. Dicho esto, ha asegurado que "vale la pena manifestarse" ante lo que considera la "cacicada más grande" que han visto en la democracia española desde sus orígenes.

"No vale todo en política", ha afirmado Feijóo en una entrevista en Trece TV, donde ha defendido las acciones que está impulsado su partido para frenar al Gobierno, como las mociones en los Parlamentos autonómicos y ayuntamientos, o el acto que ha anunciado para el próximo día 24 de septiembre en Madrid.

El presidente del PP ha subrayado que lo que pretende el Ejecutivo de Sánchez es "una cacicada", "la más grande" que han visto "en la democracia española desde sus orígenes". "Claro que vale la pena manifestarse contra eso y es nuestra obligación hacerlo y hacerlo con el sosiego, con la tranquilidad pero con la fuerza de la razón que da un demócrata", ha aseverado, para añadir que él no va a "mirar al suelo para ser presidente del Gobierno" sino que mira a los españoles a los ojos.

Al ser preguntado si el PP ha convocado ese acto por la presión del expresidente José María Aznar, que llamó este martes a un nuevo 'Basta ya', Feijóo ha explicado que el partido tomó la decisión de ese acto en "defensa de la igualdad de los españoles" tras la Junta Directiva celebrada el pasado lunes, es decir, antes de la intervención de Aznar.

"Y a partir de ahí, el PP lo dirige el Comité Ejecutivo del PP. Y además me gusta haber coincidido con el presidente Aznar o con el presidente Rajoy o con el que fuere diciendo que el PP va a defender la Constitución española", ha declarado.

Dicho esto, el presidente del PP ha asegurado que a ese acto del PP están invitados los "constitucionalistas" porque van a "reivindicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley". Por tanto, ha subrayado que puede acudir cualquier ciudadano porque el PP "no pide el DNI" en sus actos.

Además, ha avanzado que el PP quiere celebrar su acto -al que acudirán también los 'barones' del partido- en la Plaza de España de Madrid. "Lo vamos a hacer en la calle para defender la Constitución española, la igualdad de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones y la necesidad de hacer acuerdos de Estado para salir de esta cárcel en la que nos quieren meter los partidos independentistas y el señor Sánchez", ha proclamado.

Investidura

Ante el debate de investidura, previsto para los días 26 y 27 de septiembre, ha dicho que hará un discurso para "defender la Constitución, la Transición y los principios en los que cree la mayoría de los ciudadanos, incluso votantes de otros partidos".

Tras subrayar que está a cuatro votos de la mayoría absoluta y qué van a "ver qué pasa" en ese debate en el Congreso, dado que Sánchez "necesita el 'sí' de Junts" y el PP no lo necesita, ha avanzado quiere que los españoles tengan claro que él no va a ser presidente del Gobierno "a cualquier precio" y que hará un discurso coherente con lo que ha dicho en la campaña.

"Yo voy a defender a los españoles y a todos los votantes españoles que no están de acuerdo con que los que no creen en nuestro país, gobiernen en nuestro país", ha enfatizado, para destacar que no está de acuerdo en facilitar una Ley de Amnistía "a sabiendas de su ilegalidad", no está dispuesto a "referéndum de autodeterminación ni a financiar el independentismo".

Ante la negativa del PNV a apoyar su investidura, ha indicado que dentro de poco habrá elecciones en el País Vasco y "los vascos podrán opinar". A su entender, el PNV tendrá que decidir si quiere ser "un satélite" más de Pedro Sánchez junto a los 23 partidos que están en la órbita del Gobierno en funciones o defender que los vascos tengan protagonismo importante en España.

Tras asegurar que si el 94% no ha votado independentismo, no es razonable que el independentismo tenga la llave, ha acusado a Pedro Sánchez de ser presidente "a cualquier precio" y ha denunciado su "neurosis obsesiva" por ser seguir en La Moncloa "después de perder". Es más, ha recordado que se presentó ya cinco veces a las generales y lo máximo que ha sacado son 123 escaños frente a los 137 que ha logrado él en su primera cita a nivel nacional con las urnas.

Feijóo ha explicado que hay que defender la "honorabilidad de la democracia" y recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales el "atropello" que pretende Sánchez, así como no "cejar en denunciar que una élite política es la beneficiaria de esa posible" Ley de Amnistía y que el "último interesado es Pedro Sánchez" porque "gracias a eso puede ser presidente".

"Golpistas"

Además, ha criticado duramente que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, "insultase" a Aznar este martes "utilizando" la mesa del Consejo de Ministros al llamarle "golpista". "Es muy grave", ha afirmado, añadir que eso debería llevar aparejado su cese inmediato.

"Si nosotros fuésemos golpistas estaríamos negociando con Sánchez porque Sánchez está negociando con el que ha dado el golpe a la Constitución y es experto en negociar con los que han dado golpes", ha enfatizado, para avisar a Sánchez que no puede "engañar a todos todo el tiempo" y la historia no va a ser "benévola" con su Presidencia.

Además, ha destacado que todos los expresidentes del Gobierno de España, salvo José Luis Rodríguez Zapatero, están en contra de "lo que ha hecho y puede hacer el señor Sánchez" y ha criticado que el PSOE intente "arrinconar" a Felipe González. "Ahora resulta que los que creemos en libertad, la Constitución y defendemos los derechos de todos los españoles, somos golpistas", ha exclamado.

En cuanto a si cree que Sánchez puede haber repetición electoral, el presidente de los 'populares' ha indicado que eso va a "depender mucho más de Puigdemont que de Sánchez". Eso sí, ha dicho que los "socios" del jefe del Ejecutivo están "intentando que no haya elecciones" y se conforme un Gobierno "con la extrema izquierda".

Tribunal Constitucional

En cuanto a si se cree que el Tribunal Constitucional puede avalar una posible Ley de Amnistía, Feijóo ha denunciado el "interés" de Pedro Sánchez por "acaparar las instituciones" y ha destacado que nombró a "dos exaltos cargos del PSOE" en el TC, citando a la "asesora de Moncloa" Laura Díaz y al exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

A su entender, ambos deberían "abstenerse en la mayoría de las decisiones del Partido Socialista y lamentablemente no se están absteniendo". Por eso, ha admitido que hay sospechas de parcialidad en el TC en muchos casos y que estarían "más tranquilos" si esos dos vocales se "abstuvieran" en algunos asuntos y si se dejase al PP "cubrir la vacante del Constitucional que le corresponde" proponer en el Senado y que les han "negado durante el último año".

Plus de diputados

Tras defender que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, como llevaba en su programa, también ha defendido la posibilidad de un plus de escaños a la candidatura más votada al Congreso como sucede en países como Grecia o Italia, algo que evitaría lo que ocurre ahora tras el 23-J.

Eso sí, el presidente del PP ha reconocido que éste es un asunto más complejo y habría que ver si necesitan ley orgánica y "qué cosas hay que modificar" para llevar a cabo ese plus de escaños a la lista más votada.

