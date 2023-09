Aznar: "Yo no he dicho nada que no hayan dicho muchos dirigentes del PSOE con los que coincido"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que su "diagnóstico de la situación" política "coincide" con el que han mostrado " muchos otros dirigentes socialistas" como Felipe González o Alfonso Guerra, entre otros, en referencia al rechazo común a una posible ley de amnistía que exige Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

"Yo no he dicho nada que no hayan dicho" ellos, ha asegurado en una entrevista en Herrera en Cope. "El diagnóstico es exactamente el mismo".

Aznar también ha dicho que Pedro Sánchez "no es cautivo de los separatistas, sino que es cómplice porque los ha elegido de socios".

