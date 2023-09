Emiliano García-Page está fuertemente preocupado por la amnistía a Carles Puigdemont y considera urgente superar este debate en España y pasar a un escenario de sensatez en la política española.

Así lo ha dicho este miércoles en una visita a la Feria de Albacete en la que, ante los medios de comunicación, ha reprochado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y a todo el Gobierno que estén cambiando de posición en un asunto tan grave para España.

El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado a Sánchez que se presentó a las elecciones generales del 23-J en contra de la amnistía y asegurando que esta medida no cabía en la Constitución.

"No han pasado dos meses de unas elecciones generales a las que el PSOE y todo el gobierno fue con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Por consiguiente, a los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución. Por tanto, para mí esto se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere dar un cambio de enfoque o de idea", ha asegurado el también líder de los socialistas castellano-manchegos.

