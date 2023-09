El PP se reunirá con Junts para la investidura de Feijóo pese a la reticencia de algunos barones

Faltan por definir el día y la hora. Pero la dirección del Partido Popular ya tiene claro que se celebrará una reunión con Junts en el marco de la ronda de consultas para la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Será en el Congreso de los Diputados y todo apunta a que la interlocución se producirá "entre portavoces". Es decir, entre Cuca Gamarra y Miriam Nogueras.

En público, el único barón que ha cargado contra esta decisión ha sido Alejandro Fernández, presidente de los populares de Cataluña, cuya opinión ha sido secundada luego por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. En privado, el cierre de filas de los mandos territoriales es mayoritario, salvo algunos presidentes que muestran reticencias: "No creo que se produzca la reunión", apunta uno de ellos a EL ESPAÑOL.

En la cúpula popular niegan estar recibiendo críticas internas, Sin embargo, lo cierto es que se han disparado las dudas entre dirigentes del PP por la idoneidad de esta estrategia política. Especialmente por lo contradictorio que a priori pudiera parecer la censura de Génova a la entrevista en Bruselas de Yolanda Díaz con el expresident fugado mientras el PP tiene previsto un vis a vis con la emisaria del líder independentista en Madrid.

[Feijóo continúa con su ronda de consultas para la investidura: se reunirá este martes con Abascal]

En el entorno de Feijóo insisten en "esperar a la foto finish", convencidos de que habrá quien se vea obligado a recoger cable por hablar antes de tiempo. Según señala un integrante de la cúpula del partido, lo importante ahora es demostrar que el PP está "dispuesto a hacer política, no contra la pared" y, sobre todo, exhibir el contraste con Pedro Sánchez, "que va a decir que sí a todo".

Este lunes, en rueda de prensa, el portavoz de la formación, Borja Sémper, dijo que había una "diferencia oceánica" entre la reunión que había mantenido la vicepresidenta segunda del Gobierno con Puigdemont y las conversaciones planeadas por su partido en un contexto institucional con el grupo parlamentario de Junts.

El Gobierno, representado por Yolanda Díaz, ha ido a Bruselas a reunirse con Puigdemont, un prófugo de la justicia que no puede entrar en España.



Queda constatado que Sánchez prefiere ser presidente con los independentistas que llegar a grandes acuerdos que aporten estabilidad. pic.twitter.com/fhK3tmUskL — Partido Popular (@ppopular) September 4, 2023

"Quien aspira a ser presidente del Gobierno debe reunirse con los grupos en el Congreso de los Diputados, pero no vamos a cambiar nuestra posición en función de con quién nos vemos", aseguró el político vasco. También quiso demarcar cuáles son los límites: con el PP habrá un "no rotundo" a una amnistía o un referéndum de autodeterminación. Sensu contrario, opinó, que con Pedro Sánchez.

En esa línea se muestra otro presidente autonómico del partido: "El Rey ha pedido a Feijóo que hable con los grupos, es un mandato real y estamos encantados de vernos con ellos. Pero no va a salir nada". Un tercer barón, remacha: "No me gusta el separatismo, pero sí el diálogo; siempre que el interlocutor esté dispuesto a situarse en los límites de la Constitución y se respete el interés de todos los españoles, hay que dialogar".

De la misma forma, en el grupo parlamentario hay quienes acogen el encuentro con cierta tranquilidad. Así lo resume un diputado: "En política el diálogo es lo lógico, el Parlamento es el sitio para hacerlo; las cosas normales no son censurables". Desde el PP de Madrid, las declaraciones van en esa misma dirección.

Distintos miembros de la formación madrileña consultados por este periódico niegan que exista malestar con Génova y recuerdan las palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso hace unos días, cuando avaló públicamente la ruta trazada por Feijóo para su investidura: "Es la garantía de que España no se desguace por cuatro votos frente a un Sánchez que traga con todo lo que le piden los independentistas".

Sigue los temas que te interesan