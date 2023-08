Puigdemont sube el listón: exige al PSOE 'hechos comprobables antes de comprometer ningún voto'

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido este miércoles que Junts no puede confiar en "promesas formuladas por quien siempre las incumple", por lo que exige "hechos comprobables" antes de decidir si apoya la investidura de Pedro Sánchez y la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.

Puigdemont ha lanzado este mensaje desde Waterloo, apenas 24 horas de que se constituyan las Cortes, en una sesión en la que serán elegidos los miembros de la Mesa del Congreso, mediante votación secreta. Sólo unos minutos antes, la Ejecutiva de Junts se reunirá de forma telemática para decidir el sentido de su voto.

"Los puntos cardinales de nuestra posición no han variado", ha escrito Puigdemont en Twitter, "por más presiones de última hora que haya, y algún insulto que se les descontrola. Es decir: no tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían".

El político catalán huido de la Justicia añade que Junts no tiene ningún interés en ocupar cargos en la Mesa del Congreso, pero tampoco va a decidir su voto basándose en meras promesas del PSOE.

"No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple, por lo que son necesarios hechos comprobables antes de comprometer ningún voto", ha escrito en Twitter.

"Y no importa", añade, "si hablamos de acuerdos para la Mesa o de acuerdos de mayor calado, como sería el de la investidura. El sistema político y mediático español habla de chantaje, pero es un error que revela hasta qué punto ignoran, sea por desinterés o por soberbia, la realidad que nos ha traído hasta aquí. Es el resultado de una profunda desconfianza, basada en hechos reales, que no va a desaparecer por un acuerdo y que un desacuerdo no va a hacer más profunda".

Junts ya ha expuesto claramente cuáles serían sus tres exigencias para apoyar la investidura de Sánchez: una amnistía generalizada para decenas de independentistas procesados por la Justicia, una quita de la deuda millonaria de la Generalitat (el PSOE ya baraja condonarle los 71.000 millones de deuda del FLA) y ejercer el derecho de Cataluña a la independencia.

Como gesto de complicidad para ganarse el favor de los independentistas, el PSOE confirmó ayer que su candidata a presidir el Congreso de los Diputados es Francina Armengol, quien durante los últimos ocho años ha presidido el Govern balear mediante un pacto con Podemos y los separatistas de Més.

Sin embargo, fuentes del entorno más directo de Puigdemont consultadas por EL ESPAÑOL indican que el PSOE no ha consultado previamente el nombre de Armengol con Junts y de nuevo muestran su desconfianza con la siguiente expresión: "Los guiños de Pedro Sánchez no se los cree nadie".

Por su parte, el PP se estaría planteando una maniobra más arriesgada: entregar la presidencia del Congreso de los Diputados al PNV, para que actúe de árbitro entre los dos bloques surgidos de las elecciones del 23-J, como paso previo para facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente.

Tanto Sánchez como Feijóo reúnen este miércoles a sus grupos de diputados y senadores, con el fin de preparar la sesión constituyente de las Cortes de mañana jueves. El estrecho margen de voto entre ambos bloques, así como el comportamiento impredecible de Junts, hace que esté todavía en el aire la elección de los miembros de la Mesa del Congreso.

