El BNG votará a favor de Armengol, ERC la ve con buenos ojos y el PNV no descarta repetir elecciones

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) votará a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Así lo ha confirmado este miércoles Néstor Rego, único diputado de la formación gallega. A falta de un día para la constitución de las Cortes y su Mesa, el PSOE se asegura así un apoyo más. Por otro lado, ERC ve positivamente la candidatura de Armengol y el PNV no descarta una repetición de elecciones.

A cambio del apoyo del BNG, el PSOE se ha comprometido a "reconocer la pluralidad en el Congreso", según Rego, que no ha detallado qué significa exactamente ese "reconocimiento". Además, el diputado gallego ha dejado claro que este apoyo es, de momento, únicamente para la Mesa. "Estamos hablando exclusivamente de la Mesa, después vendrá la investidura", ha afirmado.

Sin embargo, el representante del BNG en las Cortes sí ha avanzado en Las Mañanas de RNE que "van a impedir que haya un gobierno de la derecha o la ultraderecha". Eso sí, que vayan a votar en contra de un Ejecutivo del PP con el apoyo de Vox no significa que darán un "cheque en blanco a nadie". "Hay una agenda gallega sobre la mesa que los partidos que aspiran a conformar el Gobierno debe tener en consideración", ha advertido.

"Es evidente que el candidato que sume más apoyos es quien debe tener el encargo del rey de formar gobierno, aunque el PP, sabiendo que no tiene esa mayoría, se empeñe en presentarse a una investidura", ha afirmado Rego, que ha añadido que "el PSOE tampoco tiene la presidencia asegurada".

ERC, otro socio imprescindible para el PSOE, ve con buenos ojos la candidatura a la presidencia del Congreso de Francina Armengol. La expresidenta de Baleares es "mejor que muchos otros", ha afirmado este miércoles el número tres de ERC en las elecciones generales, Frances-Marc Álvaro.

"A priori tiene una sensibilidad para ciertas cosas, pero tenemos que ver también qué margen tendría una vez llegase a ejercer ese papel", ha añadido el dirigente de ERC en Catalunya Radio. También ha pedido evitar "cuestiones un poco melodramáticas" sobre una unión de acción entre su partido y Junts, pidiendo a la vez colaboración entre las formaciones independentistas.

El PNV tiene dudas

El PNV, por su parte, tiene dudas sobre las posibilidades de Pedro Sánchez de lograr una investidura y señala directamente a Junts. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, del PNV, cree que las negociaciones para conformar un nuevo Gobierno estatal y constituir las Cortes Generales están siendo "endiabladas".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Goia ha considerado que las negociaciones en Madrid tras las elecciones generales del pasado 23 de julio "son absolutamente endiabladas". "Básicamente estamos en manos de Junts, que tampoco ha despejado lo que va a hacer de cara a la constitución de la Mesa del Congreso", ha señalado.

Tras señalar que este jueves se conocerá cuál es la postura de la formación liderada por Carles Puigdemont al respecto, ha explicado que, en base a eso, se verá "cuáles son los escenarios que se abren de cara al futuro".

"Yo, sinceramente, sin saber demasiado, no descarto que uno de los escenarios que pueda suceder sea repetición electoral, que no me gustaría", ha concluido.

