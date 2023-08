Vivas: "El PSOE bloquea por un interés partidista; pero Ceuta no es un sitio más, es razón de Estado"

Es presidente de la ciudad autónoma de Ceuta desde 2001 y renovó mandato el pasado 28-M a pesar de que el Partido Popular no alcanzó la mayoría absoluta, por ser el cabeza de la lista más votada. Juan Jesús Vivas (Ceuta, 1953) eligió dejar pasar la campaña de las generales para no interferir en los acuerdos que le dieran estabilidad a una ciudad estratégica en el control del Estrecho y en las relaciones con Marruecos, que no deja de poner en entredicho su españolidad.

El pasado viernes, el líder del PSOE ceutí anunció públicamente que en esta legislatura no quería "apoyar puntualmente" al Ejecutivo de Vivas, sino entrar a formar parte de él: "Queremos una coalición, y participar de la gobernación", dijo Juan Gutiérrez a los reporteros de RTVCE, la televisión pública de la ciudad autónoma.

Sin embargo, con el pacto a punto, este jueves la dirección socialista de Ceuta rompió las negociaciones, tras pedir "permiso" a Ferraz para cerrarlo: "Descartamos pactar con quien tiene la mentira y el insulto como únicos argumentos".

¿Pero había acuerdo de ya con el PSOE de Ceuta y lo ha parado Ferraz? ¿Qué es lo que ha pasado en estas últimas horas?

Todo parte de la mañana posterior al 28-M, cuando Pedro Sánchez decide adelantar las elecciones generales. Eso, evidentemente, congela cualquier negociación y como en Ceuta opera la ley de régimen local, yo volví a ser presidente sin acuerdo alguno, al ser la lista más votada. Pero una vez celebrado el 23-J, me acerqué al segundo partido en la Asamblea, el PSOE, para buscar acuerdos de estabilidad: fue su portavoz, el señor Juan Gutiérrez, quien me dijo que sí, pero con la condición de entrar en un Gobierno de coalición.

¿Usted aceptó?

No lo rechacé, claro que no. De hecho, ya habíamos empezado las negociaciones para marcar los objetivos y los pilares de un acuerdo programático. Hay que tener en cuenta los riesgos y amenazas que sufre Ceuta, sin parangón en el resto de España, salvo en el caso de Melilla. Además, las condicionantes para el desarrollo económico de la ciudad y los retos de extraordinaria envergadura que tendremos que afrontar en los próximos años. ¡Ceuta es razón de Estado! Con todos los respetos, no es un sitio cualquier más.

En todo caso, la negociación había avanzado, pero no estaba cerrada. Por ejemplo, yo no había hablado aún con mi comité ejecutivo, ni con mi junta directiva ni, mucho menos, con la dirección nacional en Génova.

¿Y por qué este jueves el PSOE ha desmentido "rotundamente" un pacto que no existía aún?

Eso me pregunto yo. Han emitido una nota llena de acusaciones injustas, afirmaciones que no se ajustan a la verdad. Eso es lo que hace alguien que no tiene argumentos, ¿verdad? Pues eso es lo que ha pasado, han primado los intereses partidistas del PSOE nacional sobre los intereses de Ceuta.

¿A quién le interesa la política de bloques? Es evidente, a la vista de lo que acaba de ocurrir en Ceuta. Es el PSOE quien bloquea, no me lo tienen que contar porque yo lo he vivido.

¿Qué le hace creer que a usted le habría sido más fácil convencer a Feijóo de un pacto con el PSOE?

Para empezar, porque el presidente de mi partido tiene el mérito de haber dicho aquí, en público y a mi lado, que los intereses de Ceuta siempre deberían estar por encima de los del partido. ¡Aquí y en todos lados! Pero permítame que hable de lo que a mí me toca, porque todo lo que le decía de las especiales condiciones de Ceuta no es que lo diga yo, es que está en la Estrategia de Seguridad Nacional.

Se podía llegar a ese acuerdo de coalición con el PSOE, sí. Ésa era mi impresión. Y que yo podría no convencer, sino explicarlo a la dirección nacional de mi partido, en Madrid.

¿Este 'no' del PSOE le echa a usted en manos de Vox, para buscar esa estabilidad?

No. El acuerdo con Vox no es posible, que no se pueden entender en la política de bloques, sino en las cuestiones puramente constitucionales. Tenemos profundas diferencias con ese partido y, sobre todo, en la concepción que tenemos nosotros y tienen ellos sobre Ceuta. Dos de los pilares de la ciudad son su españolidad indiscutible y el respeto y aprecio a su riqueza cultural.

Nosotros entendemos que la pertenencia a España es compartida por todos los ceutíes, recen como recen, y se llamen como se llamen. Pero Vox niega esto, lo que debilita la españolidad de la ciudad. Nosotros creemos que la diversidad enriquece la convivencia; pero en Vox dicen que la Ceuta de las cuatro culturas no existe, que es un invento.

¿Confía en que cuando haya nuevo Gobierno en la Moncloa, se levante el veto, se acaben los bloques, y pueda haber acuerdo PP-PSOE en Ceuta?

Me extrañaría. Yo ya sé que con el PSOE no puedo contar, aunque fueron ellos los que pidieron la coalición y ahora nos insultan para taparlo. El PSOE ha decidido vetar el interés general en Ceuta. También sé que con Vox es imposible. Pero seguiré intentando sacar adelante iniciativas, tema a tema, paso a paso.

Entonces, ¿ve usted las órdenes de Ferraz al PSOE de Ceuta como un anticipo de una legislatura de 'guerra total' al PP?

A ver, es evidente que esto tiene un actor. Y uno solo... Yo trato de ser moderado, pero...

La secuencia es que yo me acerco para dialogar, por el interés general de los ceutíes, por el interés general del Estado que supone la estabilidad de esta ciudad; el PSOE responde que como condición pone esta vez que haya un Gobierno de coalición; yo abro una negociación y que, de repente, quien veta es el PSOE. Y sin argumentos, con ataques.

En Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Baleares... el PSOE tampoco quiso facilitar la gobernabilidad al PP...

...pero con todos los respetos, Ceuta no es un sitio más. Ya se lo he dicho. Y además, yo no me quiero poner flores, pero si alguien fue leal al Gobierno de España cuando el asalto de 12.000 personas desde Marruecos en mayo de 2021 fui yo.

Me jugué el bigote incluso dentro de mi propio partido, porque algunos no me entendían. Pero yo hice primar la responsabilidad de Estado y la institucionalidad. Lo primero era parar el golpe, recuperar la confianza y poner las bases para salir reforzados como país de aquello. ¡Y fíjese el pago que recibo!

