Vox afirma que ha recibido llamadas del PP "para llegar a un acuerdo ya" en el Gobierno de Murcia

Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto de Vox en Murcia, ha asegurado en declaraciones a Onda Regional que cargos del Partido Popular se han puesto en contacto con él para pedirle, "por favor", llegar a un "acuerdo ya". El propósito de las llamadas, ha asegurado, son para desbloquear la gobernabilidad de Murcia.

En la entrevista de este martes, Alpañez se expresa así: "Gracias a Dios, tengo muchos amigos en todos los ámbitos e, incluso, se ha puesto en contacto conmigo gente del PP diciéndome: por favor, vamos a llegar a un acuerdo ya".

Ha hecho hincapié, en sus declaraciones, que hay "como dos partidos populares". Por un lado, ha señalado que existe el PP de Alberto Núñez Feijóo y el de Fernando López Miras que "no quiere sentarse con Vox y que prefiere pactos con PSOE seguramente".

"Y luego está el PP de Isabel Díaz Ayuso, el de los dirigentes de la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Castilla y León y de muchos ayuntamientos de la Región de Murcia que parece que sí ven en Vox un aliado para sacar adelante los grandes problemas que tiene la Región de Murcia", ha explicado.

El problema del bloqueo electoral en la región sigue presente, y el portavoz de Vox en Murcia espera que no se vuelvan a repetir elecciones autonómicas. La razón es "porque no es lo que quieren todos los murcianos y no es lo que quiere Vox".

Y ha añadido: "Nosotros, lo que queremos, es que se ponga en marcha ya, con la mayor brevedad, un gobierno de coalición y que se empiecen ya a desarrollar todas las políticas que necesita la región de Murcia, que no son pocas".

Los contactos entre PP y Vox en Murcia han estado parados durante bastante tiempo, como ha asegurado Alpañez: "Tres semanas después de las elecciones fue cuando se pusieron en contacto con nosotros para imponernos una serie de propuestas".

Además, el PP ha estado "toda la campaña electoral de las elecciones generales" sin mantener "ningún tipo de contacto" con Vox. Así lo expresó también el lunes Jorge Buxadé en una rueda de prensa, en la que animaba a agilizar los trámites porque en Génova sigue habiendo un gran "desconcierto" por los resultados del 23J.

Alpañez también ha pedido enfrentar los problemas que tiene la Región de Murcia a través de un gobierno de coalición porque el Partido Popular "ya incumplió en 2019 el acuerdo programático con Vox" y "conformó un gobierno de tránsfugas".

Y ahora ha lamentado que los populares ponen en la mesa "una serie de imposiciones" que cree "no van a cumplir". Por ejemplo, decir que "van a seguir reduciendo el déficit cuando está aumentando" o que "van a seguir reduciendo las listas de espera cuando están aumentando".

"No hemos puesto ningún tipo de línea roja porque tampoco hemos indicado qué consejerías tenemos que asumir ni de qué manera", ha asegurado Alpañez. Este dirigente ha señalado que se tienen que sentar en una mesa y trabajar "sobre la base de los grandes problemas que tiene la Región de Murcia".

