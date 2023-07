Bildu impide una declaración de homenaje a Miguel Ángel Blanco: "No apoyaremos a Vox"

EH Bildu ha votado este viernes en contra de una declaración institucional para homenajear a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA hace 26 años. La propuesta de Vox ha sido rechazada en la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra porque, para su aprobación, hubiera hecho falta unanimidad.

Laura Aznal, portavoz de Bildu, ha declarado que desde su partido "no se va a apoyar ninguna propuesta que venga de Vox".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado la posición de Bildu. "No se ha cortado nada y ha votado no", ha señalado. Esparza ha subrayado que esa decisión supone "un cambio relevante", porque "en las últimas declaraciones, Bildu acostumbraba a abstenerse, pero hoy ha dado un paso más y ha votado no, se siente más fuerte".

[Otegi desvela que ya existen contactos con el PSOE: "Si hiciera falta votar a favor, lo haríamos"]

Hace unas semanas, Bildu criticó el uso del lema Que te vote Txapote, asegurando que lo veían "indigno" y que suponía "utilizar" a las víctimas. La portavoz del partido en el Congreso, Mertxe Aizpurua, aseguró en una entrevista: "Al margen de si banaliza o no, es indigno utilizarlo de esa forma (...) No denota más que querer utilizar políticamente a las víctimas para ir contra Sánchez. (...) Toda nuestra solidaridad y empatía con las víctimas".

Bildu se apoyaba en las protestas de algunas víctimas del terrorismo ante el eslogan en contra de Pedro Sánchez. Fue el caso de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado precisamente por el etarra Txapote en 1995.

En cambio, centenares de víctimas firmaron un comunicado de apoyo al lema Que te vote Txapote, afirmando que era un grito "nacido del pueblo" contra el presidente del Gobierno. Entre los suscriptores de ese manifiesta estaba Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco.

Críticas a Vox

Los portavoces de PSN, Contigo-Zurekin y Geroa Bai sí han expresado su condena al terrorismo en el Parlamento navarro, aunque siendo críticos con Vox, acusándole de "instrumentaliar" a las víctimas del terrorismo.

[Exdirigentes del PSOE instan a Feijóo y a Sánchez a llegar a acuerdos de gobernabilidad tras el 23-J]

Ramón Alzórriz, portavoz del PSN, ha votado a favor del homenaje, precisando que hacía tiempo que "no se traía una declaración de esa índole". Eso sí, en su crítica a la derecha ha asegurado: "Sabemos cuál es la utilización sucia que hacen la extrema derecha y las derechas con respecto a esto, siempre intentan atacar por este medio al Partido Socialista, pero el Partido Socialista será siempre claro para condenar a ETA".

El parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado lo "indigno y repugnante" que es "que Vox utilice la memoria de Miguel Ángel Blanco o de cualquier otra víctima para acusar de blanqueamientos".

Contigo-Zurekin también ha aprovechado para expresar su rechazo a la violencia terrorista: "Nos ubicamos donde ya nos ubicábamos, al lado de las víctimas, en frente del terrorismo y apostando por la convivencia en paz y libertad".

Sigue los temas que te interesan