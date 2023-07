Exdirigentes del PSOE instan a Feijóo y a Sánchez a llegar a acuerdos de gobernabilidad tras el 23-J

La solución al bloqueo institucional surgido de las elecciones del domingo está, según el Colectivo Fernando de los Ríos que congrega a varios exdirigentes socialistas, en que el Partido Popular y el PSOE lleguen a "acuerdos de gobernabilidad".

El desenlace no tiene que ser "necesariamente una coalición", sino un acuerdo sobre asuntos centrales, ya sea "el conflicto político de Cataluña, la gestión de los fondos de la Unión Europea o consensos imprescindibles de carácter económico".

El Colectivo Fernando de los Ríos, que coordina el histórico socialista Nicolás Redondo Terreros, es un club de reflexión y análisis integrado por personas progresistas con orientación social, que defiende "los principios de la Transición de reconciliación y concordia". En marzo, reunió en Madrid a más de un centenar de socialistas de toda España para reivindicar los valores que guiaron al "mejor PSOE".

Este miércoles, la entidad ha regresado para hacer el análisis de los resultados electorales en un acto en el que han participado José Antonio Díaz, sociólogo experto en demoscopia y exsecretario del área de Cohesión Social del PSOE de Madrid; Pedro Bofill, exdiputado del PSOE; y el propio Nicolás Redondo Terreros.

Su primera conclusión es que hay una "vuelta al bipartidismo" tras el comienzo en 2011 de un nuevo tipo de política en España, con la llegada de multiplicidad de partidos. "Ahora los datos muestran que el 65% del electorado ha votado a PP y PSOE", ha resumido José Antonio Díaz.

El sociólogo opina que "hay un conflicto entre el mensaje" que dan los votantes "y una acción política que se articula en los ejes de la derecha y la izquierda".

La razón de esta posible vuelta al bipartidismo, expresa Díaz, es que el PSOE ha recogido muchos votos de Sumar y ERC, ya que "actuar desde los extremos es un error de cara al futuro".

Las opciones de Sánchez

Por este mismo motivo, Nicolás Redondo Terreros expresa que "la ciudadanía española no estaría muy de acuerdo con que el gobierno dependiera de Puigdemont", aunque tampoco de Vox.

Redondo Terreros opina que "no le podemos dar carta de normalidad" a que los pactos dependan de "un prófugo con sentencia ratificada". Tampoco cree que los pactos con EH Bildu sean adecuados, ya que "es un partido que no ha hecho el trayecto moral que tenía que hacer" y, por lo tanto, "no puede ser protagonista de la vida política española".

Eso sí, el exdirigente del PSE es consciente de que esta es una de las opciones que tiene Pedro Sánchez, según expresa junto a otras dos lecturas posibles. La segunda opción, ya nombrada, es una serie de arreglos de gobierno entre el PP y el PSOE; y la tercera, por supuesto, es una repetición electoral.

Sin embargo, a Redondo Terreros no le parece que haya "ninguna necesidad" de volver a votar, "porque las posibilidades de entendimiento sin caer en los sectarismos del pasado están encima de la mesa".

Como opinión personal, no le gustan los gritos de "no pasarán" ni los de "que te vote Txapote", precisamente por ir en contra de los valores de concordia.

También opina que "no todo vale", porque si no "los ciudadanos terminarían siendo unos descreídos". Hace referencia a los extremismos, en los que "no existen convicciones".

Por otro lado, la coalición del PSOE con Unidas Podemos le parece "lo peor que ha sucedido en España; tener ministros como esas señoras", en alusión a Ione Belarra e Irene Montero.

Y concluye Redondo Terreros mencionando el caso alemán, país en el que el centroderecha y el centroizquierda supieron entenderse con Merkel, y haciendo un llamamiento a Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez: "Señores, pónganse ustedes de acuerdo".

Para hacer su análisis, el Colectivo Fernando de los Ríos ha escogido el domicilio del liberal y reformista José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros desde 1910 hasta 1912, que fue asesinado por un anarquista.

