La plataforma 'La gran coalición' pide un pacto a PP y PSOE: "Sus programas coinciden un 75%"

En las pasadas elecciones generales los escaños del Partido Popular y del PSOE están muy ajustados, y cada uno está buscando la forma de pactar con otras formaciones políticas para alcanzar una investidura. Sin embargo, hay voces que defienden que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo. La plataforma La Gran Coalición es una de las voces que apuesta por esta solución.

Javier Paniagua es excatedrático de la UNED, pero también fue diputado por el PSOE durante cuatro legislaturas, entre 1986 y el año 2000. Ahora ha creado esta plataforma junto a José Luis Chorro, profesor de Geografía e Historia, y Daniel Matoses, antiguo presidente de la Unión Autonómica de Valencia. La entidad defiende una gran coalición entre el Partido Popular y el PSOE.

Paniagua opina que PP y PSOE tienen más en común que diferencias. Es más, "comparten el 75%" de sus programas", asegura en conversación con este diario. Añade que "si se leen los programas de ambos partidos y se interpreta lo que se dice, las diferencias son como del 25%, en aspectos fiscales e impuestos, pero no son radicales". El excatedrático asegura que "se puede llegar a un acuerdo".

[Pedro J. en La1: "España no debe depender del prófugo de Waterloo, PP y PSOE tienen que entenderse"]

La coalición la debería presidir "quien tenga más votos y más diputados", sostiene. Es decir, "en estos momentos, (Alberto Núñez) Feijóo". También tendría que haber el mismo número de ministros de un partido y otro, y "si se quiere nombrar un vicepresidente del PSOE, que se nombre". Eso sí, insta a no improvisar en ningún momento.

Dada la actual situación y teniendo en cuenta que esta idea puede no acabar cuajando, Javier Paniagua comparte la opinión del profesor Francisco Sosa: "El PP debe abstenerse para que el PSOE gobierne sin la dependencia de los nacionalistas".

El movimiento La Gran Coalición surgió en marzo de este año, aunque la idea se llevaba fraguando desde la crisis de 2008. Se pusieron finalmente de acuerdo los tres creadores de la plataforma cuando, discutiendo del tema, pensaron que esto podía llegar a ser una idea más extendida.

[Feijóo no tira la toalla y avisa de que España "no puede estar sometida a prófugos" de la Justicia]

Resultó que se anticiparon al resultado electoral y ahora apuestan por difundir su mensaje mediante la publicidad y la escritura de artículos para crear un "movimiento social", según ha relatado Javier Paniagua.

La razón de este pacto que propone es que los dos partidos son más parecidos de lo que creen, y que las ideologías de derecha e izquierda son solo "literarias y retóricas". Ha afirmado que "la gente de izquierdas vive igual que los de derechas", y no entiende por qué eso no se traduce en un gobierno. Es más, manifiesta que "el PSOE es el único partido serio de derechas".

Paniagua apuesta por que "se reunieran abogados, historiadores, sociólogos... con los políticos". Su labor consistiría en que ambos partidos trabajaran durante 3 o 4 meses para ver qué cosas aceptan para una o dos legislaturas.

Las similitudes

El exdiputado del Congreso piensa que hay varios aspectos principales en los que el Partido Popular y el PSOE están de acuerdo. Cree que los nacionalismos son un problema que preocupa a ambas formaciones, aunque se podrían poner de acuerdo para lograr más autonomía en Cataluña y País Vasco, como ocurrió con Baviera en Alemania.

Eso sí, ha recalcado la importancia de que España no "quede en manos de Puigdemont". Cree que así se podría revivir lo que ocurrió en Bosnia-Herzegovina y Yugoslavia. El exprofesor universitario ha afirmado que no quiere eso para sus hijos y para sus nietos, a pesar de que no es "un españolista ultra".

También ha manifestado su opinión sobre la gestión del actual Gobierno: "Pedro Sánchez es un político postmoderno. Tiene ideas de izquierda sin tenerlas bien asumidas, ha estudiado poco, pero tiene valentía. Ha hecho cosas que no están mal (como el salario mínimo o las pensiones), ha intentado solucionar el problema de la vivienda…". Sin embargo, ha recalcado que "se ha puesto en manos de gente inexperta", haciendo referencia a Unidas Podemos.

Otra similitud entre ambas formaciones sería que el objetivo de las medidas económicas de los dos partidos es aumentar el PIB y que, dentro de sus diferencias, están de acuerdo en la defensa de la empresa y la libertad del mercado.

[Feijóo pide una reunión a Sánchez y el presidente la aplaza hasta después del recuento del voto exterior]

Con respecto a la educación, "habría que llevar a cabo una la inspección general del Estado, para tratar de unificar en las autonomías". En las medidas de igualdad, como los derechos del colectivo LGTBI o el aborto, opina, el Partido Popular "no se cierra".

La solución que se propone desde La gran coalición es que no se traten esos temas conflictivos, "apartarlos", porque "para el PP y el PSOE no hay nada intocable".

El procedimiento

En estos momentos, desde la plataforma se están manteniendo conversaciones con empresas para conseguir financiación y poder publicitar su mensaje. Javier Paniagua ha asegurado que "si hubiera una campaña de publicidad en los medios, vallas publicitarias, publicidad en metros y carreteras, y un fuerte movimiento social que se extendiera por una parte importante de España, los políticos no tendrían más remedio que recogerlo".

Y ha añadido que si los ciudadanos dicen que hay que hacer un gobierno de coalición, "pues eso se hará". Eso sí, cree que esta medida amenaza a los políticos: "Muchos perderían su silla, pero no pasa nada, a trabajar o a estudiar".

Sigue los temas que te interesan