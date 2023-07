Feijóo no tira la toalla y avisa de que España "no puede estar sometida a prófugos" de la Justicia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que va a seguir dialogando con distintos grupos políticos para intentar conformar un Gobierno que dé "estabilidad" a España, pese a que el PNV ya le ha comunicado que ni siquiera se va a sentar a negociar con él.

Feijóo cree "precipitado" dar por hecho que no podrá someterse al debate de investidura por falta de apoyos. Y ha advertido que España, que es "la cuarta economía del euro, no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos en los que han dicho muy claramente que no les interesa España", ha dicho en alusión a Carles Puigdemont y a sus socios de ERC y Bildu.

Tras asistir a la ofrenda al Apóstol Santiago, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que en la noche electoral del 23-J acordó con el presidente Pedro Sánchez "empezar a hablar después" después de que, este viernes, se realice el recuento del voto exterior CERA, que puede introducir algunas variaciones en la asignación de escaños.

Alberto Nuñez Feijóo seguirá dialogando con el resto de grupos políticos Video: El Español

"Entiendo yo que en los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto CERA, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista", ha señalado Feijóo. Sin embargo, desde la Moncloa aseguran que Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de reunirse con el líder del PP para negociar su posible investidura.

Ya durante la campaña electoral, Feijóo afirmó que está dispuesto a hablar con los principales barones socialistas (la mayoría de ellos, desalojados del poder tras los comicios del 28-M) para que el PSOE facilite con su abstención la investidura del ganador de las elecciones.

España necesita estabilidad, centralidad y europeísmo.



Nuestro país no puede estar sometido a los independentistas y a un prófugo de la Justicia.



Cumpliré con mi deber y trataré de darle a España lo que ha votado en las urnas. pic.twitter.com/1xSUxy64Sh — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 25, 2023

Feijóo ha explicado a los periodistas este martes que, en sus contactos iniciales, ha encontrado "la mejor disposición" en Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC) —grupos que han obtenido un único escaño— para respaldar su investidura. No obstante, CC condiciona los contactos a que Vox no entre en el Ejecutivo.

El líder del PP ha recalcado la enorme responsabilidad que ha asumido España durante el semestre de presidente de la Unión Europea (UE). Por tanto, ha dicho, "vienen tiempos en los que se necesita estabilidad, mucho europeísmo y mucha centralidad".

"Sería un error, un inmenso error, que en España gobernasen los independentistas", ha subrayado, más aún después de que partidos como ERC y Junts hayan perdido apoyos en las elecciones generales del 23-J.

