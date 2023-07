Puigdemont marca distancia con Sánchez: 'Junts no debe nada a nadie salvo a sus votantes'

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este lunes que "Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes", a los que ha situado como la referencia de la acción política del partido, junto con su programa y compromisos.

"Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Govern; por eso el PSC pactó con el PP para quitarnos la alcaldía de Barcelona, y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC", ha destacado en un apunte en Twitter.

Tras agradecer el esfuerzo de los que les han ayudado a mantener la posición, ha apuntado que, pese a no ser infalibles, presentan "un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad, y es lo que explica la resiliencia" de Junts, más allá de haber perdido votantes y un diputado en estas generales.

Avís a tots els "experts" que sempre saben el que ha de fer @JuntsXCat (i que sempre en malparlen, o menystenen la seva posició): Junts no deu res a ningú més que als seus votants. Tampoc a politòlegs espavilats, ni a tertulians diversos, ni a pseudònims de twitter, ni a… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 23, 2023

"Mañana será otro día (en el exilio también) y tenemos que seguir defendiendo Cataluña contra los que nos quieren liquidar la lengua, la cultura y la nación", ha añadido.

Poco antes, la candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ya ha avisado de que no harán presidente al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "a cambio de nada", y ha insistido en que su prioridad es Cataluña y no la gobernabilidad de España.

En los comicios celebrados este domingo, Junts per Catalunya logró 7 escaños y un 1,36% de los sufragios, frente a los 8 asientos y e, 2,18% de los votos en las anteriores elecciones generales celebradas en noviembre de 2019. Además, se ha dejado casi 140.000 votantes en estos cuatro años.

