Feijóo cuenta su vida: el niño humilde castigado a lavar platos que llevará a su hijo a su aldea natal

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha presentado como "el candidato a la Presidencia de todos los españoles" en un vídeo en el que repasa su biografía política y personal de cara a las elecciones del 23 de julio, en el que rememora como de joven no quería meterse en política.

Feijóo narra en este vídeo su infancia, sus estudios universitarios y su paternidad mientras recorre distintos parajes de la aldea gallega en la que nació, Os Peares. Todo ello con el leitmotiv de "haz las cosas bien, sé serio y piensa siempre en los demás". Feijóo también ha asegurado que, una vez concluya política, llevará a su hijo a su aldea natal.

"Era un niño feliz", recuerda sobre su infancia en la aldea, con fotografías de la época, para abordar después su etapa en un internado de León "donde no conocía a nadie" y acabo haciendo "gamberradas típicas de la edad".

Vídeo de campaña del PP sobre la vida de Alberto Núñez Feijóo

"En el internado", relata sobre aquella etapa, "hice lo que haría cualquiera: intentar adaptarme, estudiar y hacer las gaberradas típicas de la edad. Una de ellas me costó el castigo de lavar los patos del desayuno, la comida y la cena de todos los alumnos del colegio".

De aquella anécdota aprendió, según asegura el líder del PP, "que ser serio daba sus frutos. El director me levantó el castigo al ver que me había quedado solo cumpliéndolo".

En ese momento le inspiró una frase que su familia decía, "sé serio", rememora el líder del PP, que también narra su etapa en un instituto de Ourense y, posteriormente, en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios universitarios con "la ilusión de ser algún día juez".

De aquel tiempo de universitario, "de mucho activismo político", destaca que se divertía "todo lo posible" y que votó al socialista Felipe González "porque era lo que España necesitaba en aquel momento".

Me han pedido que os cuente de dónde vengo y qué me ha traído hasta aquí.



— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 2, 2023

Feijóo también cuenta cómo una carta de despido que recibe su padre, hace que su sueño de ser juez "se desvanezca", y explica que ante la necesidad de aportar a la economía familiar, se pone a trabajar con el objetivo de ser funcionario de la Xunta.

El presidente del Partido Popular relata cómo aprobó en cinco meses una oposición de la Consejería de Hacienda, para pocos años después recibir su primera propuesta para entrar en política: la Secretaría general de la Consejería de Agricultura, un cargo de designación política que rechaza inicialmente.

"Era un cargo de designación política y eso suponía algo que no quería, meterme en política. Y dije no", explica. No obstante, su fuerte vocación de servicio público le lleva a aceptar, dos meses después, aquella propuesta porque "milagrosamente el puesto seguía vacante".

El autor de aquel ofrecimiento era el por entonces consejero José Manuel Romay Beccaría, al que acompañó tiempo después a Madrid cuando es nombrado ministro de Sanidad en el gobierno de José María Aznar. Así, Feijóo recuerda su paso por el Insalud y por Correos, la primera empresa pública de España.

