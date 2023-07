Feijóo pide una reunión a Sánchez y el presidente la aplaza hasta después del recuento del voto exterior

Alberto Núñez Feijóo, tras la amarga victoria que cosechó en las elecciones del domingo, se siente legitimado para ser el próximo presidente del Gobierno. Al menos, pondrá todo su empeño para lograr ese objetivo, tratando de construir una mayoría que le permita sacar adelante la investidura. Por lo pronto, y según ha podido saber EL ESPAÑOL, Feijóo tiene intención de lograr para su partido con la presidencia del Congreso de los Diputados.

En la noche electoral, una vez finalizado el escrutinio de papeletas, el líder popular inició una ronda de contactos para intentar amarrar posibles apoyos. La inició con el presidente del Gobierno, a quien solicitó una reunión que éste ha aplazado hasta después del recuento del voto exterior, que se realizará el viernes.

Si la gobernabilidad pende de un hilo con el panorama actual, en Génova dan por seguro que todavía puede haber una sorpresa más por el voto de los censados en el extranjero. En concreto, hay dos diputados en liza que podrían entrar en la bancada popular: uno por Madrid, en detrimento del PSOE, y otro por Gerona, en perjuicio de Junts.

Además de contactar con Sánchez, Feijóo ha hablado con los presidentes de Vox, Santiago Abascal; PNV, Andoni Ortuzar; UPN, Javier Esparza, y Coalición Canaria, Fernando Clavijo. De todos ellos, sólo dos le trasladaron que están por la labor de allanarle el camino a la Moncloa: Esparza y Clavijo.

Crítica de Alejandro Fernández

"He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado el apoyo de una hipotética investidura, así como con el presidente de Coalición Canaria, que se ha abierto al mismo efecto. Ha habido un contacto con el presidente del PNV y con el presidente de Vox, hemos quedado en reiniciar las conversaciones en las próximas semanas y el planteamiento de si está dispuesto o no a un cambio del gobierno sanchista", desveló Feijóo en un discurso que pronunció ayer ante la Junta Directiva Nacional de su partido.

El día después de las elecciones, en la sede Génova 13 se dieron cita los barones del partido y los principales dirigentes para analizar el resultado. Las caras, lo decían todo. Eran tan altas las expectativas, que el resultado se interpreta como un fracaso. Algunas voces reprochan falta de crítica interna. Otras, apuntan a Vox: "Se equivocó por completo en la campaña, movilizó a la izquierda".

De todos modos, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, María Guardiola, Marga Prohens o Fernando López Miras, entre otros, cerraron filas con Feijóo. Tanto en el exterior de la sede como en la reunión de la directiva, todos le trasladaron su apoyo, le animaron a que se presente a la investidura y descartaron cualquier debate interno para un cambio de liderazgo. Si hay repetición electoral, el candidato será él.

Sólo Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, reprochó a Feijóo haber enfocado erróneamente algunas cuestiones en la campaña. "España no tiene un problema de racismo, ni de homofobia, es uno de los países más tolerantes del mundo", dijo. "España tiene un problema de violación de libertades civiles perpetuado por Sánchez para complacer a sus socios, y poner el foco en lo primero y compadrear con lo segundo, es un error", señaló.

Prohens, por su parte, deslizó una crítica a María Guardiola al señalar su falta de discreción en las negociaciones con Vox, lo que podría haber contribuido también a perder apoyos en plena campaña.

Ahora mismo, todo el PP está en el supuesto de hacer un encaje imposible para alumbrar un Gobierno alternativo al de Sánchez: convencer a Vox para que apoye a Feijóo con un "sí" patriótico, sin condiciones; y persuadir al PNV para arrancarle una abstención. Las dos formaciones, por lo pronto, le han dado portazo. Pero en la dirección popular no tiran la toalla.

Feijóo, en su primer discurso tras la jornada electoral, mostró el "convencimiento más firme" de que España "necesita un cambio, un tiempo nuevo, de moderación y entendimiento en el Gobierno, de no depender de minorías radicales ni de independentistas, necesita poner en marcha un Gobierno cuanto antes".

"Romper los bloques"

En caso de que el presidente del Gobierno no acepte "el diálogo con el PP", Feijóo anunció: "Exploraremos todas las vías para dotar a España de un Gobierno. El bloqueo es un escenario indeseable para nuestro país, más en un momento en el que ostentamos la presidencia de turno de la Unión Europea; no sería aceptable que desde la irrupción de Sánchez, en cada ciclo electoral, estemos condenados a la repetición siempre".

Según el presidente de los populares, no sería "lógico ni planteable" que, con una subida de los grandes partidos de Estado que suman 322 diputados, y con un independentismo con menor representación, Sánchez pueda ofrecerles "tener más poder y más capacidad de decisión que nunca para condicionar el Gobierno, erosionar las instituciones y avanzar en la quiebra de la nación".

"Las urnas nos han dicho que tenemos que romper los bloques con acuerdos, ser coherentes con el mandato directo de las urnas. Los españoles no pueden quedar atrapados ni en bloques ni en bloqueos y permitir que nuestro país se balcanice, haremos todo lo que esté en nuestra mano y más para evitarlo", remarcó.

Previamente, el líder popular se dirigió a los suyos para elogiar el crecimiento en votos con respecto a las últimas elecciones de 2019, aunque también reconoció su amarga victoria: "Con la misma intensidad que fallaron las encuestas no hemos alcanzado las expectativas. No me arrepiento de haberme exigido ganar por mucho frente a los que se conforman con perder por menos".

