La resistencia de Sánchez aleja la vuelta definitiva de Juan Carlos I: así vivió el Emérito la noche electoral

A más de 8.000 kilómetros, en una zona residencial de Abu Dabi y a pesar de la diferencia horaria, el Rey Emérito vivió con preocupación la noche electoral, que acabó teniendo para él un final muy poco favorable.

El propio Alberto Núñez Feijóo contactó con Juan Carlos I el pasado abril para garantizarle que, en caso de llegar al Gobierno, permitiría su residencia en España. Y no sólo eso: le dibujó a un Ejecutivo que, en contraposición al actual, haría girar los engranajes de la diplomacia en su favor.

Con los resultados en la mano, el ex jefe del Estado asumió una realidad que ningún sondeo supo prever: o bloqueo o reedición de la mayoría encabezada por Pedro Sánchez. Lo que rápidamente tradujo en un serio obstáculo a su regreso.

"Estaba con la televisión y la radio, además de hablando con sus amigos más íntimos y sus asesores. Él está siempre pendiente de lo que pasa en su país", cuenta a este periódico una persona cercana al equipo de Juan Carlos I.

El padre de Felipe VI vivió la noche electoral en su casa en Oriente Medio acompañado por parte de su equipo de seguridad y por su secretario. Don Juan Carlos está haciendo las maletas porque el próximo fin de semana viajará a Vigo para desplazarse después a Sanxenxo, donde participará en una regata.

"No ha cambiado de opinión, no lo ha dudado. Va a venir este verano a entrenar para la Copa del Mundo, bastante que hemos descartado ir a Mallorca. Ahora solo está centrado en navegar. Lo que hagan los políticos ya no es cosa suya, aunque le preocupa que vaya a tener problemas con sus visitas, que él pretende que cada vez sean más frecuentes", revela una de las personas que espera con los brazos abiertos al Emérito en tierras gallegas.

Pero nadie puede negar que los resultados electorales de ayer ponen muy complicada una vuelta definitiva a suelo español del ex jefe del Estado. "Es que esa opción ya no la contempla. No necesita que gane ningún partido para regresar o no. s su decisión e intentará consensuarla con su hijo, aunque eso tampoco será vinculante. Ahora mismo no tiene intención de cambiar de domicilio. Está más preocupado por lo que está pasando en Londres que por lo que pasa en La Moncloa", añade la misma fuente.

A lo que se refiere esta persona es a su batalla en los tribunales británicos con su examante Corinna Larsen. "Aunque de este tema hasta después de verano no sabremos nada", confirma.

Y es que hasta septiembre no sabrán quién de los dos lleva razón en sus alegaciones ante el Tribunal Superior de la capital británica. La juez Rowena Collins Rice tiene que decidir si sigue adelante la demanda por presunto acoso que la alemana presentó hace tres años o si, como argumentan los abogados del Emérito, los tribunales británicos no tienen competencia para juzgar unas acusaciones que, por otra parte, rechazan en pleno.

"Así que tiene otras cosas que le preocupan más que si Sánchez vuelve a ser presidente. Aunque también está convencido de que Sumar no es Podemos y de que, si quisiera volver a establecer su residencia en España, encontraría menos impedimentos", aducen las fuentes consultadas.

Para muestra, un botón: los dirigentes de Podemos que a lo largo de la legislatura más duro han cagado contra el Emérito ya no formarán parte del Gobierno. No estarán muchos de aquellos que presionaban a Sánchez para "eliminar" del Congreso todas las fotos y cuadros del monarca.

"Ahora se para todo, veremos si no hay que volver a votar, así que el Jefe sigue con sus planes de venir el próximo fin de semana, establecer su base en Sanxenxo en casa de Pedro [Campos] y disfrutar de un verano de entrenos para volver a ganar la Copa del Mundo con su tripulación", continúan las personas cercanas a don Juan Carlos al habla con este diario.

"El campeonato tendrá lugar a finales de agosto en Inglaterra, así que va a estar por aquí varias semanas poniéndose a tono; ha perdido ya muchas horas de mar por culpa de las elecciones que se ha inventado Sánchez", sentencian estas mismas fuentes.

