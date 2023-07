Feijóo inicia contactos con Vox, PNV, UPN y CC para su investidura: "Exploraré todas las vías"

"Nuestra intención es liderar una alternativa de Gobierno". El Partido Popular, tras ganar las elecciones del 23-J, no está dispuestos a tirar la toalla. Alberto Núñez Feijóo inició este lunes contactos con Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria para intentar amarrar una hipotética investidura: "Exploraremos todas las vías", avanzó ante la Junta Directiva Nacional de su partido.

El encaje parece imposible, pero el líder de los populares está dispuesto a llegar hasta el final. Por lo pronto, ya tiene garantizado el apoyo de dos diputados: uno de UPN y otro de Coalición Canaria, que se suman a los 136 cosechados por su formación en los comicios de anoche. El voto exterior podría otorgar hasta dos parlamentarios más a la bancada popular.

El líder popular, en su primer discurso tras la noche electoral, mostró el "convencimiento más firme" de que España "necesita un cambio, un tiempo nuevo, de moderación y entendimiento en el Gobierno, de no depender de minorías radicales ni de independentistas, necesita poner en marcha un Gobierno cuanto antes".

Desde esta misma mañana, Feijóo inició una ronda de contactos con "distintas fuerzas políticas". Todo con el objetivo de "construir un Gobierno estable en las próximas semanas". Previamente, en la noche de ayer, "hubo un contacto con Pedro Sánchez", aunque se emplazaron a retomar las conversaciones cuando se contabilice el voto exterior.

"He hablado con el líder de UPN que me ha confirmado ya el apoyo de una hipotética investidura, así como con el presidente de Coalición Canaria, que se ha abierto al mismo efecto. Ha habido un contacto con el presidente del PNV y con el presidente de Vox, hemos quedado en reiniciar las conversaciones en las próximas semanas y el planteamiento de si está dispuesto o no a un cambio del gobierno sanchista", desveló Feijóo.

Según reflexionó el líder popular, España este domingo decidió que "no haya ninguna mayoría absoluta", aunque tampoco abogó por "fórmulas imposibles que garantincen la estabilidad y el desarrollo de una legislatura". De los tres escenarios posibles, se aferró al primero: "Que se permita gobernar a quienes hemos ganado las elecciones, el criterio siempre seguido en la historia democrática constitucional española".

