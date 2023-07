Yolanda Díaz promete un teléfono para "hombres en crisis, buscando alternativas" al maltrato

Sumar, el proyecto político de Yolanda Díaz, ha presentado este jueves su esperado programa electoral, con el que concurrirá a las elecciones del próximo 23-J. Entre diversas medidas, ha llamado la atención que la vicepresidenta segunda promete la creación de un teléfono para que hombres que sean posibles maltratadores busquen una alternativa a la violencia machista.

"Pondremos en funcionamiento un nuevo servicio de atención telefónica para hombres en crisis, buscando alternativas no violentas, derivando a servicios que trabajen otras formas de masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que puedan recibir el apoyo profesional necesario", se puede leer.

Desde el equipo de Díaz insisten en que no se trata de un teléfono de apoyo al maltratador, sino que aseguran que hay un malestar entre los hombres que no proviene del feminismo, sino de los problemas que tienen los hombres per se.

[Sumar propone acabar con los coches de combustión en 2040 y que el agua y la luz sean más caras para los hogares 'ricos']

Los hombres tienen mayores tasas de depresión y de suicidios, por ejemplo, que las mujeres y desde Sumar creen que se puede abordar esa problemática desde un feminismo transversal.

En el frente feminista, el programa también propone crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados. Se trata de toda una declaración política, igual que ahora hay una ministra de Transición Ecológica que además es vicepresidenta tercera.

Con esta propuesta, Yolanda Díaz conseguiría representar ella misma la figura feminista de un eventual Gobierno de coalición con el PSOE. Esta figura la han ocupado bajo la Presidencia de Pedro Sánchez, primero, Carmen Calvo y, después, Irene Montero. Esta última todavía es ministra de Igualdad, pero ha sido políticamente defenestrada al quedar fuera del acuerdo entre Sumar y Podemos.

Díaz no ha acudido físicamente al acto de presentación del programa, ya que se encuentra en La Coruña, donde comenzará la tarde de este jueves la campaña electoral, que arranca oficialmente a las 00.00 horas del viernes.

