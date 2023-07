El PSOE puede perder la Diputación de Valencia: Ens Uneix amenaza con facilitar la llegada del PP

El PSOE puede perder también el gobierno de la Diputación de Valencia, el único gran bastión que tiene a su alcance tras la debacle electoral del pasado 28 de mayo. Ens Uneix, la escisión socialista que tiene la llave del gobierno con su única diputada, da por roto el acuerdo con los socialistas. Este jueves anunció que no dará su apoyo a Carlos Fernández Bielsa, el alcalde de Mislata.

Tampoco respaldaría al del PP, Vicente Mompó. Según aseguró el líder del partido y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, Ens Uneix votará por su candidata, Natàlia Enguix. Pero tal circunstancia supondría un empate entre bloques que se decantaría a favor del PP por ser la formación con más diputados provinciales.

Preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL, fuentes del equipo de negociación de los socialistas se mostraron este jueves "tranquilos" y "esperanzados con poder llegar a un acuerdo en los 8 días que restan".

Rodríguez, pese a que su formación es la menos representada (Enguix es su única diputada), animó a Compromís y al PSPV-PSOE a apoyar como presidenta a su "candidata progresista" para deshacer el "empate" entre ambos bloques. El PP cuenta con 13 diputados y Vox tiene 2, mientras que el PSOE obtuvo 12 y Compromís, 3. Ambos bloques suman quince escaños, lo que hace decisivo el voto de Ens Uneix.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Rodríguez manifestó que "todos los esfuerzos" que se han realizado estas semanas han sido "infructuosos". También que descarta respaldar al PP porque implicaría votar junto a Vox, algo "absolutamente inasumible" para su partido. Votar a su candidata, sin embargo, daría a Mompó la presidencia.

Rodríguez aplaudió "todos los esfuerzos" realizados por el candidato socialista, Carlos Fernández Bielsa, pero lo desacreditó como interlocutor. Dijo que no sabe "hasta qué punto puede mantener los compromisos que asuma con la comarca".

"No nos podemos fiar"

"Parece que no cuenta con el apoyo del partido", aseguró. "La ejecutiva nacional no quiere que Bielsa sea presidente", llegó a decir. "No nos podemos fiar de la palabra de un candidato al que boicotean y puentean sus propios compañeros", incidió.

Rodríguez rompió con el PSPV-PSOE cuando el partido lo apartó por su imputación en el caso Alquería, del que acaba de ser absuelto. Pese a su ruptura con los socialistas en absoluto es afín al PP, partido que pedía para él abultadas penas de cárcel en los tribunales.

Por ello no se descarta que las palabras de Rodríguez sean una estrategia de negociación para terminar pactando mejores condiciones con los socialistas. El dirigente había solicitado inversiones millonarias para su territorio a cambio de respaldar a Bielsa, y está por ver hasta qué punto van a satisfacerlas. "Queda una semana, y en política no hay nada escrito", reconoció pese a sus mensajes de ruptura.

