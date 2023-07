Juan Carlos I podría estar el 30 de julio en Mallorca si Felipe VI no va a Marivent por las elecciones

Las elecciones generales del 23 de julio han trastocado los planes de vacaciones de muchos españoles y, esta vez, Juan Carlos I no ha sido una excepción.

Como publicó este periódico el pasado mes de abril, el padre de Felipe VI vive y entrena con la única idea de participar a finales de agosto en la Copa del Mundo de Vela en la categoría 6mR, que se celebra en la isla británica de Wight.

Lo que parecía un propósito sin mayores consecuencias, se han visto alterados como consecuencia del adelanto electoral decretado por Pedro Sánchez. El Emérito había previsto aterrizar en Vigo hoy mismo, 6 de julio, para participar en una regata en Sanxenxo durante todo el fin de semana.

Todo estaba listo para la competición en el Club Náutico de la localidad pontevedresa. Cuando, "por mera cortesía", Juan Carlos anunció a la Casa Real que venía este fin de semana, saltaron las alarmas.

"Dentro del pacto no escrito, se estableció que no venga a España en época de elecciones para no incendiar la campaña, y desde el Gobierno se ha pedido en varias ocasiones que no sea motivo de discusión durante las semanas previas a cualquier votación", relata una persona cercana al equipo de Felipe VI.

[Juan Carlos I abandona España tras 7 días entre las regatas de Sanxenxo y una visita médica en Vitoria]

"Quiso venir a finales de mayo y tampoco pudo por culpa de las autonómicas", recuerda la misma fuente. Y añade: "Ahora, a regañadientes, ha aceptado la situación... y el cambio de fechas".

Y es que la regata que se iba a celebrar este fin de semana se ha pasado a después del 23-J: ahora tendrá lugar el fin de semana del 28 de julio. El presidente del Club Náutico de Sanxenxo es Pedro Campos, amigo y anfitrión del Emérito cada vez que visita Galicia.

"En Zarzuela han respirado aliviados. Don Juan Carlos quería llegar a Vigo hoy y quedarse ya en Europa hasta el campeonato del mundo de Wight, a finales de agosto. Su plan era participar en las regatas gallegas para después, con toda su tripulación del Bribón, desplazarse a Palma de Mallorca para competir en la Copa del Rey Mapfre de Vela que se disputa a partir del 30 de julio", cuentan fuentes cercanas a Zarzuela.

Entrenamiento en Mallorca

La competición de Mallorca se asemeja mucho a la que se disputará en Inglaterra, de ahí el interés de Juan Carlos y su equipo en poder participar. "Pero eso supondría que los dos Reyes se encontrarían en aguas del Mediterráneo, ya que don Felipe compite con el Aifos. Al final, gracias a Pedro Sánchez, nos hemos evitado ese problema", revelan las mismas fuentes a este periódico.

Sin embargo, amigos cercanos al Emérito aseguran que en su mente sigue presente la idea de ir a Mallorca: "Todavía no han decidido en cuál de las dos competiciones van a participar, si Sanxenxo o Palma. Todos saben que la mejor para entrenar es la segunda, pero tienen que sopesar si merece la pena el revuelo que se formaría".

El entorno de Juan Carlos asegura que él se ha ofrecido a no ir a Mallorca y que vaya toda la tripulación, por el bien del equipo, pero como tampoco está claro que Felipe VI vaya a poder participar, la puerta está aún abierta.

En efecto, al ser las votaciones el 23 de julio, las vacaciones de la Familia Real en la isla están en el aire, y parece difícil que el Rey vaya a poder participar en la Copa de Vela al tener que estar pendiente de reunirse con los candidatos a presidir el Gobierno.

Antes de que Sánchez anunciara el adelanto de las generales, la idea de Felipe VI era estar en Marivent hasta el 5 de agosto con su familia, día que termina la competición de vela, marcharse todos juntos de vacaciones privadas diez días y viajar él después a Paraguay, para estar presente, el día 15, en la toma de posesión de Santiago Peña, el nuevo presidente del país.

El 17 de agosto se constituirán las Cortes, y esa misma jornada la Princesa de Asturias comienza la formación militar, que como comentó ayer en su discurso de entrega de los Premios Princesa de Girona, lo hace con "muchas ganas y alegría". Los Reyes quieren acompañar a su hija en ese momento, así que acudirán con ella a la Academia General Militar de Zaragoza.

Meritxell Batet, presidenta en funciones del Congreso, mantendrá ese mismo día o el siguiente una reunión con el Rey, para hacerle llegar una lista de representantes de los grupos políticos que han obtenido suficientes votos en las elecciones. Felipe VI debe mantener una reunión con todos ellos, y aunque ninguna norma dice cuándo debe ser, lo lógico sería que fuera a finales de agosto.

"Al final, Pedro Sánchez nos ha trastocado los planes a todos, incluida la Familia Real, que tiene las vacaciones en el aire por culpa de las elecciones y del Emérito. Si pisa la isla de Mallorca para entrenar en la Copa del Rey de Vela habrá un problema", advierten fuentes cercanas a Zarzuela.

Sigue los temas que te interesan