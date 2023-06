Pedro Sánchez se burla del 'Verano Azul' del PP: 'Chanquete luchaba contra un pelotazo urbanístico'

El presidente Pedro Sánchez ha protagonizado este miércoles un nuevo episodio de sus charlas junto a la chimenea, esta vez acompañado por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Sánchez ha iniciado su intervención burlándose de la campaña 'Verano Azul', con la que el PP anima a los votantes a hacer un sacrificio durante las vacaciones para acudir a votar el 23-J, con el fin de lograr que el presidente tenga que "hacer las maletas".

Ante el público presente en el plató de Ferraz (que aplaudía con tanto entusiasmo como el de El Hormiguero), han aparecido los protagonistas de la serie de Antonio Mercero, la pintora Julia, Chanquete, Piraña y el resto de niños cantando: "Nuestro mundo es la Tierra, cuidaremos de ella, no matéis mi planeta, por favor…".

Sánchez se burla del 'Verano Azul' del PP

Pedro Sánchez ha encontrado "sorprendente" que el PP utilice para su campaña "esa serie tan entrañable de los años 80, que disfrutamos cuando éramos pequeños".

"Quizá no se han dado cuenta de la envergadura y el impacto de lo que estaban haciendo", ha añadido en alusión a los populares, "quizá no se acordaban de que esa serie cuenta la historia de un antiguo pescador, una artista medio hippie y un grupo de chavales que se unen todos en contra de un pelotazo urbanístico, un ladrillazo en la costa española, y quieren defender el medioambiente".

La ministra Teresa Ribera asentía con seriedad. Ante un público agradecido, Pedro Sánchez ha rematado su anécdota: "No me imagino a Feijóo y Abascal cantando: 'No matéis mi planeta, por favor...' Y mucho menos me los imagino en bicicleta, porque se habrían cargado el carril bici como están haciendo allí donde gobiernan el PP y Vox en estos ayuntamientos".

La conversación emitida a través del canal del PSOE en YouTube ha llegado a tener 206 espectadores en directo. La ministra Teresa Ribera ha presumido de que la producción de energía eólica se ha duplicado en España desde que Sánchez llegó a la Moncloa y ha sostenido que los planes de Feijóo para prolongar la vida de las centrales nucleares suponen una vuelta al pasado.

Antes de concluir, Pedro Sánchez ha aludido a que el PP y Vox están retirando la bandera LGTBI de los ayuntamientos en los que gobiernan.

"Cuando se quitan esas banderas se está diciendo algo muy peligroso: que esas zonas ya no son seguras para el colectivo", ha dicho el presidente del Gobierno, "Feijóo y Abascal metiendo en las instituciones sus prejuicios, nosotros tenemos que meter el Orgullo LGTBI".

Por ello ha animado a todos los simpatizantes socialistas a participar en las fiestas del Orgullo, para que "se vea al PSOE orgulloso de la diversidad de nuestro país, no vamos a dar ni un paso atrás".

Al retirar las banderas LGTBI, PP y Vox apelan a las sentencias del Tribunal Supremo que indican que en la fachada de las instituciones sólo pueden ondear las banderas oficiales. No obstante, sentencias de otras instancias como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sí han avalado la colocación de la bandera LGTBI en las instituciones.

