Feijóo promete abstenerse si gana Sánchez para que no dependa de Sumar ni de los independentistas

Alberto Núñez Feijóo ha garantizado este lunes que, si Pedro Sánchez gana las elecciones generales del 23-J, el PP se abstendrá para facilitar su investidura como presidente, con el fin de que "no tenga que gobernar con los independentistas y los populistas" de Sumar.

El líder del PP ha adquirido este compromiso en una entrevista concedida a Aimar Bretos en la Cadena Ser, en la que ha pedido la misma reciprocidad a Pedro Sánchez: "Si a usted le preocupa que Vox esté en el Gobierno de España, si gana el PP facilite la investidura", ha dicho dirigiéndose a los socialistas.

No obstante, Feijóo sospecha que la verdadera intención del PSOE es "reeditar el Pacto de Tinell" y que el PP no pueda gobernar ni pactar con ningún partido: "¿Vamos a llegar a la ridícula conclusión de que cuando el PSOE pierde hay que repetir las elecciones, y si el PP gana no puede pactar con nadie?", se ha preguntado, "ni los votantes del PSOE estarían de acuerdo", ha dicho durante su intervención en el programa Hora 25.

Alberto Núñez Feijóo: "Yo no quiero que gobiernen los independentistas en mi país. Si el PSOE no quiere que gobierne Vox, lo tiene sencillo: absténgase y gobierno yo" pic.twitter.com/xwuuHvmkss — Hora 25 (@Hora25) June 19, 2023

Al respecto, ha recordado que el PP ha facilitado sus votos para que el PSC se haga con la alcaldía de Barcelona, y para evitar que varios ayuntamientos vascos caigan en manos de Bildu. "A cambio", ha dicho en alusión a los socialistas, "nos excluyen de las conversaciones y nos humillan. Pido un poco de equidad y decencia".

"No tengo más objetivo que gobernar en solitario, y no es por arrogancia, es que creo que España necesita un Gobierno sólido", ha recalcado el líder del PP respecto a las elecciones del 28-M. Y ha recordado que en Galicia cosechó cuatro mayorías absolutas que las encuestas nunca llegaron a augurar.

A preguntas del periodista Aimar Bretos, Feijóo ha defendido los principios de acuerdo que su partido ha alcanzado con Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana y Baleares. En esta última región, "Marga Prohens tiene más diputados que toda la izquierda junta y me ha trasladado que quiere gobernar en solitario", ha explicado el líder nacional del PP, "ahora falta que se pueda cristalizar".

Núñez Feijóo ha recalcado que "no hay ni una sola coma" del acuerdo programático firmado por Vox en la Comunidad Valenciana que "cuestione la violencia machista". Además, las políticas en materia de Igualdad corresponderán al PP y "Carlos Mazón ya ha dicho que no va a tocar la Ley contra la violencia machista" de la Generalitat.

Alberto Núñez Feijóo, sobre la condena por violencia machista del candidato de Vox en Valencia: "¿Ha cumplido la sanción? Es verdad. ¿Se ha producido hace 20 años? Es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer" pic.twitter.com/UQpoVxPSGB — Hora 25 (@Hora25) June 19, 2023

En cambio, ha recordado, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó con Podemos la Ley del sólo sí es sí que "ha desprotegido a las mujeres víctimas de la violencia machista".

"No acepto lecciones de pactos del PSOE, la doble y triple moral del PSOE", ha insistido Feijóo, a preguntas de Aimar Bretos.

Por otro lado, el líder del PP se ha mostrado convencido de que los pactos con Vox no van a pasar factura a su partido. Y ha recordado al respecto que tanto Isabel Díaz Ayuso como Juanma Moreno han obtenido mayoría absoluta en sus respectivas regiones, tras gobernar un primer mandato con pactos de investidura con Vox.

El PP tampoco aspira a atarse al partido de Santiago Abascal en todas las regiones: en Cantabria ha negociado la investidura de María José Sáenz de Buruaga con el PRC de Miguel Ángel Revilla y en Canarias ya ha cerrado el acuerdo con Coalición Canaria, ha recordado. "Esto de que pactemos con Vox en todas las circunstancias, lo desmienten los hechos", ha dicho al respecto.

Alberto Núñez Feijóo: "Siempre que el PP ha gobernado, se han subido las pensiones en función del IPC. El PSOE, no. El PSOE las congeló" pic.twitter.com/33UmzZsqwR — Hora 25 (@Hora25) June 19, 2023

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido, a su juicio, una de las medidas más "razonables" aprobadas por el Gobierno. Aunque ha alegado que quien ha realizado realmente el esfuerzo han sido las empresas (especialmente las pymes y los autónomos con empleados a su cargo), ya que se trata de una medida que no le ha costado ni un euro al Ejecutivo.

En cuanto a la subida de las pensiones, Feijóo ha señalado que el PP siempre las ha revalorizado con el IPC cuando ha gobernado. En cambio, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero "las congeló en 2010, quizá por responsabilidad, y el diputado Sánchez votó a favor de la congelación de las pensiones".

Si llega a la Moncloa, ¿rectificará el giro que ha dado el actual Gobierno sobre el Sáhara?, ha planteado el presentador de Hora 25. Feijóo se ha mostrado incapaz de responder a esta pregunta porque, ha dicho, "no hay nadie, salvo Sánchez y Albares, qué pueda decir qué hemos hecho" con Marruecos.

Al respecto, Feijóo ha relatado la reunión "muy leal y honesta" que mantuvo hace varios meses con el primer ministro marroquí. "Cuando me preguntó si voy a mantener los acuerdos que Marruecos ha firmado con el Gobierno de España", ha relatado el líder del PP, "le tuve que pedir qué acuerdos ha suscrito con el Gobierno de España, porque yo los desconozco en su totalidad".

