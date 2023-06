Zapatero asegura que su Gobierno "derrotó a ETA a cambio de nada": "Estoy orgulloso. Lo reivindico"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido sentirse "orgulloso" de que haber conseguido "derrotar a ETA a cambio de nada, sin haber tenido que modificar una ley o realizar un indulto" y ha aplaudido que esto "no ha pasado en ningún país".

"El que acabó con ETA fue mi Gobierno. Con mi Gobierno ETA se rindió. Lo digo y lo afirmo. Puedo ser la persona que más datos tiene y atesora sobre esto. A través del diálogo y la palabra puedo decir que fue conmigo cuando ETA fue derrotada", ha asegurado. "Este es un orgullo de todos, aunque para muchos no lo sea cuando quien está detrás es el PSOE", ha añadido.

En una entrevista en COPE, en la que ha defendido que Bildu "cumple con todos los requisitos democráticos", el expresidente del Gobierno ha señalado que "la crítica política a un Gobierno", en este caso el de Pedro Sánchez por sus pactos con este partido, "no nos puede llevar a poner en cuestión los grandes principios democráticos y constitucionales".

Siga en directo la última hora de las elecciones generales del 23 de julio]

En esta línea ha defendido que gracias a él y al Gobierno socialista "no ha habido ninguna escisión de ningún etarra" ni ha habido "nada cambio" como contraprestación a la derrota de la banda terrorista como sí hubo en el caso del Ejecutivo de José María Aznar. "Cuando ETA suspende el diálogo, Aznar acerca a 105 presos de ETA, ¡pero qué hipocresía! La misma que cuando el PP llevó el matrimonio homosexual al Tribunal Constitucional y luego disfrutan de ello", ha opinado.

"Se me acusó de todo tipo de mentiras"

"Llevamos 12 años sin violencia. No puede ser que se intente borrar uno de los mejores hechos de la Historia. Y lo reivindico y me siento extraordinariamente orgulloso. No hay más víctimas, más bombas, más pistolas y más extorsiones", ha recordado para insistir, de nuevi, en que "ETA terminó con un Gobierno que yo presidía".

Zapatero ha lamentado que durante años "se me acusó de todo tipo de cosas que eran mentira" pero que el tiempo y la Historia ha demostrado que "mi Gobierno terminó con ETA sin nada a cambio" gracias al "esfuerzo" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Es para mi un motivo de orgullo resolver un problema de violencia como este", ha proseguido.

El expresidente del Gobierno ha censurado que existan dirigentes políticos, en clara referencia a Isabel Díaz Ayuso, que afirmen que "ETA está viva". "ETA desapareció hace tiempo. No utilicemos esas palabras, hay que ser rigurosos. (...) La victoria de España fue absoluta en todo esto, no olvidemos esto", ha dicho para admitir que "escuchar todo esto me produce tristeza porque se olvidan los malos tiempo, lo que sufrimos".

Valida los pactos con Bildu

Preguntado por la legitimidad de los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu, Zapatero ha defendido que la formación abertzale "cumple con todos los requisitos democráticos" y que "tenemos una Constitución que ampara a todos aquellos que cumplan la legalidad para la participación política".

El expresidente ha señalado que "Bildu ha ido haciendo pasos" pero que "tienen que ir más allá, es una exigencia ética, no legal" en su compromiso "de que nunca estén personas con condenas de sangre" en las listas, sobre todo tras la incorporación de varios etarras con delitos de sangre en las candidaturas a las elecciones del 28 de mayo.

"Si alguien que estaba en la violencia, deja la violencia y respeta las reglas, ahí están las reglas, esa es la grandeza de la democracia. La democracia cumple y permite a cualquier opción estar en la representación", ha proseguido.

Sigue los temas que te interesan