Elecciones 23J: este es el bar de Sevilla que invita a cerveza si se va a votar

Las elecciones generales del próximo 23 de julio han pillado a más de uno con el pie cambiado. Por ejemplo, porque ya tenía programas sus vacaciones para esa fecha. Y eso puede ser sinónimo de no acudir a ejercer el derecho al voto. A no ser que le toque mesa electoral. En este caso, deberá acudir sí o sí a no ser que acredite “trastorno grave o perjuicio económico”, o cualquiera de las otras circunstancias previstas en la ley.

Fruto de esta situación, se está disparando el voto por correo. Gente que quiere votar pero que, por la circunstancia antes descrita, o porque tiene una boda, por poner otro ejemplo, no va a poder hacerlo presencialmente. De ahí que opte por esta otra opción.

De hecho, son más de 100.000 personas las que a diario están pidiendo el voto por correo desde que se abrió el plazo. Pero no todos se fían del voto por correo. De ahí que hayan buscado otro tipo de ‘soluciones’ para que la gente vaya a votar.

Cañas por votos en Sevilla

Una de esas personas que se ha puesto a pensar sobre cuál puede ser la manera más apropiada para que la gente vaya a votar, y se olvide del voto por correo, es Ricardo Laguillo. Según recoge El Correo de Andalucía, va a invitar a una caña de cerveza el próximo 23 de julio a quienes haya ido a votar.

“Ante la incertidumbre que acarrea el voto por correo”, y con el objetivo de incentivar ir de manera presenciar a votar, han sido las dos causas que le han llevado a proponer esta curiosa iniciativa. Así lo ha explicado Ricardo Laguillo, gerente de ‘Bodegas San Lorenzo’ en sus redes sociales.

La bodega está situada en el barrio de San Lorenzo de Sevilla. Y la pregunta que surge es cómo, quien vaya a la bodega, puede acreditar que realmente ha ejercido su derecho al voto. ¿Deberá pedir un justificante al presidente de la mesa?

La respuesta no es esa. Entre otras razones, porque el presidente no está para esos menesteres. Se trata de algo más fácil. Simplemente, la persona deberá enseñar en el establecimiento un selfi demostrando que ha ido a votar.

Eso sí, puede haber votado en el propio barrio, en cualquier otro de Sevilla, o en cualesquiera de las mesas electorales que se van a repartir por toda España. Porque, en las redes sociales, el gerente dice que únicamente habrá que presentar “un selfi votando en persona en cualquier colegio electoral”. Por tanto, no pone cotos ni límites a donde se haya ejercido el derecho al voto.

