Yolanda Díaz incluye en Sumar a AraMés, el partido que exige la independencia de Baleares

La coalición AraMés ha cerrado este jueves el acuerdo para incorporarse a la plataforma Sumar, con el fin de concurrir a las elecciones generales del 23 de julio bajo la marca que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La coalición AraMés está formada por cuatro formaciones políticas: Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y Gent per Formentera. Los dos primeros partidos han reclamado reiteradamente la celebración de un referéndum de independencia en Baleares, para que las Islas pasen a formar parte de los llamados Países Catalanes, junto a Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Durante los últimos años, tanto Més per Mallorca como Més per Menorca han celebrado en Baleares numerosos actos de homenaje y "solidaridad" con los condenados por el golpe del 1-O que encabezó Carles Puigdemont, a los que califica como "presos políticos".

Más recientemente, Més per Mallorca se presentó a las elecciones autonómicas del 28-M respaldado por un manifiesto de 80 personalidades de las islas, que volvía a poner en énfasis en el carácter independentista de esta formación.

El manifiesto arrancaba con estas palabras: "Nosotros, personas de Mallorca a favor de la plena soberanía y por tanto independentistas", manifestamos el apoyo a las candidaturas de Més per Mallorca para las elecciones de 28 de mayo y pedimos públicamente el voto para este partido".

El documento asumía que la independencia de Baleares es un objetivo poco viable a corto plazo, aunque aseguraba que al menos 100.000 mallorquines apoyan este anhelo.

En octubre de 2017, tras la consulta ilegal del 1-O organizada por Carles Puigdemont, el entonces portavoz de Més per Mallorca en el Parlament balear, David Abril, insistió en reclamar un referéndum de independencia en Baleares para seguir su estela, y fijó la fecha de 2030 o "cuando exista una masa social que lo requiera" para hacerlo realidad.

Dos años después, en enero de 2020, Més per Mallorca impulsó la creación de una "Plataforma por la Libertad" junto a otras organizaciones independentistas (como el sindicato de profesores STEI-Intersindical, Crida per Palma, Obra Cultural Balear y la CUP Palma) para apoyar a los políticos de la Generalitat procesados por la consulta ilegal del 1-O.

"Tenemos a líderes políticos en prisión, se vulneran nuestros derechos y también existe una falta de respeto y, por ello, defendemos el derecho de autodeterminación", han explicado", explicó uno de los portavoces de Més per Mallorca.

E insistió en que "Cataluña y todos los pueblos del mundo tienen el derecho a la autodeterminación, un derecho inalienable que consideramos extensible al conjunto de los Països Catalans y que tenemos que poder ejercer siempre y cuando exista un deseo mayoritario".

Una docena de partidos han cerrado ya el acuerdo para participar en las elecciones del 23-J bajo el paraguas de Sumar. La gran incógnita ahora es si también tendrá acomodo en esta marca Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, ha anunciado este jueves la celebración de una consulta para que las bases tomen la decisión.

