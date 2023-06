La negativa de Rubiales a rectificar tras llamar "nazi judío" a Bendodo pone al PSOE-A contra las cuerdas

La dirigente socialista Amparo Rubiales pone contra las cuerdas al PSOE andaluz y deja en entredicho el liderazgo de Juan Espadas, al negarse a rectificar los insultos antisemitas que ha vertido contra el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

“Ahora que entramos de lleno en la campaña electoral, en la liga de los insultos, las descalificaciones, las desinformaciones y los bulos no hay quien gane a la derecha, pero en gestión, no hay quien gane al color rojo del PSOE”, advirtió el presidente Pedro Sánchez el pasado 27 de abril en un acto de precampaña.

Y tres días antes de las elecciones del 28-M, Sánchez insistió en el mismo argumento, en un acto acompañado por los candidatos socialistas Reyes Maroto y Juan Lobado: "La derecha no va a parar en insultar, en descalificar y embarrar la campaña".

Pero ha sido la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, la primera en romper el discurso de integridad ética del presidente Pedro Sánchez, al calificar de "judío nazi" al dirigente popular Elías Bendodo en un mensaje publicado en Twitter el pasado día 3.

El PP ha condenado estos insultos y ha exigido la inmediata dimisión de Amparo Rubiales. Y el propio PSOE de Sevilla ha calificado de "absolutamente rechazables" las palabras de su presidenta y le ha pedido que rectifique.

Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España ha denunciado el carácter "antisemita" de las manifestaciones de Amparo Rubiales que "banalizan uno de los regímenes más criminales de la historia". "Es intolerable y deleznable utilizar el origen, las tendencias, pertenencia o religión de un adversario para hacer una crítica política", añade esta asociación.

Los insultos antisemitas de Amparo Rubiales aluden directamente al ascendente sefardí del que siempre ha hecho gala Elías Bendodo, que hoy es uno de los hombres de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo, tras presidir el PP de Málaga y ser consejero de presidencia de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía.

Lejos de rectificar, la presidenta del PSOE de Sevilla ha intentado justificar sus palabras y ha insistido en calificar de "nazi" al coordinador general del PP, Elías Bendodo, en una sucesión de mensajes publicados en la misma red social.

"No tengo nada, absolutamente nada contra los judíos. Conozco su historia y la respeto. Estoy contra el nazismo que fue un azote vil y terrible al pueblo judío. Bendodo lo sabe de sobra. No todo vale, Bendodo", ha escrito en Twitter. Y luego ha insistido: "No tengo nada, nada contra los judíos; todo, todo contra los nazis. ¿Entendido?"

Al negarse a rectificar, Amparo Rubiales desafía a su propio partido y pone en entredicho el liderazgo del secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que en una decisión fue quien apostó con ella para presidir el PSOE de Sevilla, en reconocimiento a su larga trayectoria en el partido.

Amparo Rubiales es uno de los grandes referentes feministas del PSOE. Fue consejera de Presidencia en el primer gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Rafael Escuredo (entre 1982 y 1984) y la primera mujer que ocupaba el cargo de delegada del Gobierno en democracia.

También ha sido senadora y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados. Profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, desde 2017 es miembro del Consejo de Estado.

El escándalo protagonizado por Amparo Rubiales se produce cuando atraviesa sus horas más bajas el liderazgo de Juan Espadas al frente del PSOE andaluz. Los socialistas han perdido en las elecciones del 28-M siete de las ocho capitales andaluzas (sólo mantienen la esperanza de conservar el Ayuntamiento de Jaén, si fructifican sus negociaciones con Jaén Merece Más).

El secuestro de Maracena

El PP también ha ganado poder territorial en las diputaciones provinciales de una región, que debería ser crucial para aupar al presidente Pedro Sánchez en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Dos grandes escándalos torpedearon la campaña de los socialistas andaluces en los comicios autonómicos y municipales del 28-M. En primer lugar, el sumario sobre el secuestro de la edil de Maracena Vanessa Romero apunta directamente a la responsabilidad de la alcaldesa socialista Berta Linares y a su antecesor en el cargo, Noel López, que dos días después de las elecciones se vio obligado a dimitir como secretario de Organización del PSOE andaluz y hombre de la máxima confianza de Juan Espadas.

En segundo lugar, el escándalo por la compra de votos por correo se extendió a Huelva y a Mojácar (Almería), donde fueron detenidos por esta práctica fraudulenta el número 2 y el 5 de la candidatura municipal del PSOE.

