Quién es Amparo Rubiales, la histórica líder del PSOE andaluz que ha llamado "judío nazi" a Bendodo

Amparo Rubiales es una dirigente con pedigrí en el PSOE andaluz. Nacida en Madrid en 1945, la doctora en Derecho, profesora en su especialidad y abogada de profesión es exconsejera en la Junta y primera mujer en obtener un cargo en el parlamento de esta Comunidad Autónoma en la década de los ochenta. A partir de ahí, sus cargos han ido transitando entre el Senado, el Ayuntamiento de Sevilla o puestos técnicos dentro del partido.

De militancia en el Partido Comunista en su juventud y hasta 1982, avalada por una trayectoria previa de lucha antifranquista, empezó una carrera política que terminó enraizando en el partido socialista. Bajo sus siglas ha pasado por diversos puestos autonómicos como por la delegación de Gobierno o la vicepresidencia segunda en el Congreso. Una auténtica histórica del grupo. En abril de 2017 entró a formar parte del Consejo de Estado y como pieza clave del activismo feminista en el PSOE, presidiendo ahora el PSOE Andaluz.

Este miércoles, Rubiales ha despertado las críticas dentro y fuera de sus siglas con un comentario en sus redes sociales. A la calificación de "tramposo" que le ha dedicado Elías Bendodo, coordinador general del PP, a Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno, ha respondido con un "es realmente el discurso de un judío nazi".

Es realmente el discurso de un judío nazi! https://t.co/t37z5MhNq5 — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) June 3, 2023

Tal frase ha levantado una polvareda dentro y fuera de su partido. El propio Bendodo ha respondido inmediatamente en Twitter, con estas palabras: "Quién califica así se califica a sí mismo. En el PP a lo nuestro: propuestas y que la moderación, el sentido común y el sentido de Estado imperen pronto en un nuevo Gobierno de España".

Y hasta la dirección del PSOE de Sevillana ha pedido "una rectificación" a su presidenta. No han sido los únicos: varios líderes autonómicos y provinciales han respondido a esa afirmación. Rubiales ha terminado escribiendo otro mensajes defendiendo: "No soy ni machista, ni xenófoba, ni antisemita, ni homófoba, ni anti trans ni anti nada. Sin igualdad no hay libertad. ¿Lo entendéis?".

