El Código Ético del PSOE prohíbe insultos como los de Rubiales contra la "diversidad religiosa"

El Código Ético y de Conducta del PSOE puede complicar el futuro de la histórica dirigente Amparo Rubiales en las filas socialistas. Este reglamento, que funciona como una normativa interna del partido y su incumplimiento puede derivar en una sanción, obliga a los miembros de la formación a respetar "la diversidad religiosa".

Así lo establece su punto 5.3, denominado Actuación Responsable. "Todas las personas sujetas al presente Código deben tener un firme compromiso de practicar su labor de forma inclusiva, con respeto a la diversidad social, cultural, lingüística, religiosa, de género, de orientación e identidad sexual y funcional, entre otras", indica este párrafo.

Esta disposición podría ser de aplicación en el caso de Rubiales. La presidenta del PSOE de Sevilla ha tildado el "discurso" de Elías Bendodo, coordinador general del PP, del propio de "un judío nazi".

"Es realmente el discurso de un judío nazi", escribió Amparo Rubiales

"Es realmente el discurso de un judío nazi", escribió Amparo Rubiales en su perfil de Twitter para calificar las declaraciones realizadas por Bendodo, que es judío sefardí de ascendencia familiar, durante el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Marbella.

En su intervención, el número 3 del PP tachó de "tramposo" al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al que acusó de "hacer de la mentira su mayor patrimonio". Al respecto, el dirigente conservador recordó que en la pasada campaña electoral Sánchez prometió —e incumplió después— que nunca pactaría con Podemos ni con EH Bildu.

El Código Ético del PSOE, colgado en su página web, también obliga a sus miembros a "desempeñar sus funciones con austeridad, integridad, imparcialidad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación al servicio público y del partido, en su caso".

El Partido Popular ya ha pedido de forma reiterada la dimisión de Amparo Rubiales por este asunto. Por su parte, la número dos de la formación, Cuca Gamarra, condenó en su Twitter las palabras de la dirigente socialista: "Todo tiene un límite y estas barbaridades no pueden tener espacio en la política española. ¿Hasta dónde va a llegar el sanchismo? Todo mi apoyo a ⁦dodo Elías Benodo".

Todo tiene un límite y estas barbaridades no pueden tener espacio en la política española.



¿Hasta dónde va a llegar el sanchismo?



Todo mi apoyo a ⁦@eliasbendodo⁩

Cuca Gamarra condenó las palabras de la dirigente socialista

Por el momento, el PSOE de Sevilla se ha desvinculado de las palabras de la dirigente, de 77 años de edad. "La dirección del PSOE de Sevilla se desvincula totalmente de las declaraciones que ha realizado a título personal en sus redes sociales la socialista Amparo Rubiales. La dirección del partido considera absolutamente rechazables esas declaraciones y ha pedido una rectificación a Amparo Rubiales", reza el escueto comunicado dirigido a los medios de comunicación.

Tras ser criticada por la Federación de Comunidades Judías de España, Rubiales ha seguido sin retractarse. "No he ofendido a los judíos españoles ni a ningún judío. Les tengo un respeto infinito. A los judíos, no a Bendodo. No confundamos", ha reaccionado en su muy activo perfil de Twitter.

"No soy ni machista, ni xenófoba, ni antisemita, ni homófoba, ni antitrans ni anti nada. Sin igualdad no hay libertad, lo entendéis????", ha insistido.

