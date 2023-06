Podemos acusa a Yolanda Díaz de 'poner una alfombra roja a la derecha' por vetar a Irene Montero

La portavoz de Podemos Isa Serra ha advertido este lunes que quienes vetan la presencia de la ministra Irene Montero en las listas de Sumar "torpedean la unidad" y "ponen la alfombra roja a la derecha y la extrema derecha".

"Las feministas siempre han sido el chivo expiatorio en la historia de la humanidad", ha dicho Isa Serra al ser preguntada al respecto, "no es casualidad que en esta legislatura la derecha y la extrema derecha han entendido como su principal enemigo el feminismo y el Ministerio de Igualdad. Cualquier voz que refuerce esas campañas contra el feminismo lo único que consiguen es poner una alfombra roja a la derecha y la extrema derecha".

"Las exigencias, los vetos y las exclusiones torpedean la unidad", ha recalcado en rueda de prensa Isa Serra, quien ha defendido que las conversaciones deben desarrollarse con absoluta discreción para que tengan éxito.

También ha señalado que el acuerdo que se alcance para la incorporación de Podemos a la plataforma de Yolanda Díaz deberá ser ratificado luego por sus inscritos. "Nosotros no planteamos un veto a ninguna organización ni persona", ha dicho sobre la posibilidad de que Irene Montero o Pablo Echenique se queden fuera de las listas, "la ciudadanía nos está pidiendo que vayamos juntos y juntas".

En similares términos se ha pronunciado el coportavoz de Podemos Pablo Fernández, quien ha asegurado que su partido está "absolutamente centrado en conseguir un acuerdo de unidad, imprescindible y urgente para volver a ganar las elecciones" y revalidar un Gobierno de coalición de izquierdas. Hasta 15 veces han pronunciado ambos portavoces la palabra "unidad" durante su breve comparecencia ante los medios.

Respecto a la propuesta lanzada este lunes por Pedro Sánchez para celebrar seis debates "cara a cara" con Feijóo en las elecciones, Pablo Fernández ha lamentado que el PSOE quiere "volver al eje bipartidista, al ciclo anterior al 15-M".

A su juicio, el PSOE "no se ha dado cuenta de que España ha cambiado, el 15-M y la irrupción de Podemos han transformado el escenario político. El PSOE quiere turnarse con el PP para que nada cambie, pero eso ya no se va a dar, los gobiernos monocolor ya no existen. Los gobiernos de coalición son hoy una realidad ineludible".

Pablo Fernández ha especulado con que "quizá el PSOE quiere quedarse en la oposición, para eliminar nuestro espacio político. Pero nosotros salimos a ganar", ha dicho en alusión de Podemos, "creemos que se puede revalidar el Gobierno de coalición. En estas semanas es posible remontar, hemos perdido una batalla pero no la guerra".

Fernández ha interpretado en la misma clave las declaraciones en las que la ministra de Economía, Nadia Calviño, sentencia que Podemos "ha desaparecido", tras su resultado obtenido en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M.

"Calviño está expresando claramente un deseo", ha señalado el coportavoz del partido morado, "para desgracia de la señora Calviño, Podemos sigue en pie, sigue vivo, es un actor determinante para las transformaciones en este país".

