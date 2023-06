Un TC dividido admite a trámite los recursos de todos los condenados por el fraude de los ERE

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de amparo interpuestos por los 12 condenados por el fraude de los ERE en la llamada 'pieza política', en la que fueron juzgados los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La admisión a trámite no ha sido pacífica. Los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa han anunciado un voto particular discrepante porque, a su juicio, las demandas se centran en cuestionar la interpretación que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha hecho de los delitos de prevaricación y malversación de fondos y este es un terreno que corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria.

Arnaldo y Tolosa consideran que el TC no puede reinterpretar la interpretación jurídica que ha hecho la Sala Penal del Supremo, que es lo que piden los demandantes, sin entrometerse en una jurisdicción que no le corresponde.

[El TC vuelve a introducir el debate de los recursos de los ERE para admitirlos antes de la nueva campaña]

Los votos mayoritarios de la vicepresidenta y ponente de los recursos, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Laura Díez han determinado la suerte de los recursos en esta estricta fase de admisión. El TC sólo acepta tramita el 2,63% de las demandas de amparo que recibe.

La Sala ha admitido las 12 demandas, incluida la del exconsejero José Antonio Viera, respecto a la que existía una propuesta de inadmisión por parte de los letrados que han estudiado previamente el asunto. Los magistrados han decidido que, pese a su aparente menor fundamento, el recurso de Viera sea examinado junto a los demás. El exresponsable andaluz de Empleo está condenado a 7 años de prisión y 18 de inhabilitación.

La Sala ha desestimado las medidas cautelarísimas con las que los condenados que se encuentran en prisión pretendían suspender la ejecución de las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo.

Queda pendiente la decisión sobre la medida cautelar ordinaria, que será resuelta por el Pleno del TC -al que se han avocado las 12 demandas- tras oír al fiscal.

La suspensión cautelar de la ejecución de las condenas es de particular importancia para Griñán, que, a diferencia de otros condenados, aún no ha ingresado en prisión. El último informe del Instituto de Medicina Legal de Sevilla no es favorable a que el expresidente socialista de la Junta de Andalucía ingrese en prisión al considerar que continúa "muy grave" del cáncer de próstata que padece y tendría que recurrir a servicios hospitalarios externos a la prisión para su tratamiento.

[El informe forense aleja de la prisión a Griñán: confirma que sigue "muy grave" por su cáncer]

José Antonio Griñán está condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por malversación agravada de fondos públicos y prevaricación por mantener un procedimiento de reparto de ayudas sociolaborales carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que esos fondos estaban destinados, durante un período de más de diez años y por un elevado importe que ascendió a 679,4 millones de euros.

Sigue los temas que te interesan