Sánchez mantiene su órdago a Feijóo: "Debatir no es una excentricidad, es un deber en democracia"

El presidente Pedro Sánchez ha insistido este lunes en su propuesta de celebrar seis debates cara a cara en las televisiones con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de aquí a las elecciones generales del 13 de julio.

Ante las críticas del PP, que tacha de "excentricidad" esta propuesta, Pedro Sánchez ha replicado durante una rueda de prensa ofrecida en la Moncloa junto al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson: "Debatir nunca es una excentricidad, es una obligación, un deber de todo demócrata".

Algo especialmente necesario en los actuales comicios, ha argumentado, en los que "nos jugamos mucho".

"Las elecciones sin debatir, contrastar los proyectos políticos, argumentar en base a datos, a razones, a ideas y proyectos políticos, no a mentiras, bulos, descalificaciones o sucesión de monólogos", ha recalcado el presidente del Gobierno.

Ante su interlocutor, Sánchez ha recordado que en las últimas elecciones suecas se celebraron 12 debates televisados (incluidos cinco sectoriales y varios cara a cara entre los dos principales candidatos). Pero ha eludido responder por qué en las elecciones generales de 2019 se negó a mantener un cara a cara con el entonces candidato del PP, Pablo Casado, y sólo aceptó un debate a cinco que también incluyera a Vox.

Por otro lado, Pedro Sánchez ha calificado de "bulo" que confíe ser nombrado secretario general de la OTAN, si finalmente no consigue gobernar tras los comicios generales del 13-J.

"Es otro de los bulos que han corrido durante estas semanas, ya les puedo decir que no", ha dicho en su comparecencia junto al primer ministro sueco, "me temo que los medios de comunicación que han vertido horas de tertulia, de radio o páginas de medios de comunicación diciendo que es así, no van a utilizar el mismo espacio para desmentir este bulo".

El "bulo" de la OTAN

Sánchez ha señalado que quienes difunden las noticias sobre su interés por dirigir la OTAN pretenden mostrarle como un político que "está buscando su salida personal", que sólo piensa en sí mismo y no en los intereses de la sociedad española.

"Rechazo ese bulo, esa desinformación", ha insistido, antes de destacar "la importancia de que la democracia se defienda de los bulos y las fake" y de que los ciudadanos que ejerzan el voto en las elecciones el 23-J lo hagan "con toda la información posible, datos y argumentos".

