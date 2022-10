Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Ucrania solicitará a Israel el suministro de sistemas de defensa aérea

Día 239 de guerra en Ucrania.

Sergei Surovikin define la situación en las áreas que Rusia afirma haber anexionado como "tensa", mientras ha advertido de un posible ataque ucraniano a Jersón "con métodos de guerra prohibidos".

Los ataques aéreos rusos han destruido el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania desde el 10 de octubre, provocando apagones masivos en todo el país, mientras el goteo de muertos sigue en varias zonas del país.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha confirmado este martes que las autoridades ucranianas enviarán una nota oficial a Israel solicitando el suministro "inmediato" de sistemas de defensa aérea para hacer frente a los más recientes ataques de Rusia, y pese a lo "complicado" de hacer cambiar el parecer de Israel respecto a abrirse a cooperar en materia de defensa aérea.

"No vemos ninguna razón objetiva por la que esto no deba suceder, pero al mismo tiempo vemos que esto no está sucediendo", ha lamentado Kuleba, quien sin embargo considera que el supuesto suministro de drones iraníes a Rusia puede terminar de convencer a Jerusalén.

"Irán es una 'línea roja' para Israel. Después de que Irán se haya convertido directamente en cómplice del crimen de agresión contra Ucrania, creo que cualquiera en Israel que todavía tenga algunas dudas sobre ayudar, o no, a Ucrania, estas se le habrán disipado", ha dicho.