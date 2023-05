Vara abre el debate en el PSOE para que gobierne la lista más votada, en la línea de Feijóo

El debate de que gobierne la lista más votada parecía zanjado incluso antes de que se abrieran los colegios electorales el pasado 28-M. Los socialistas llegaron a tildar la idea de Alberto Núñez Feijóo de "broma". Sin embargo, el todavía presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha vuelto a poner el debate encima de la mesa este martes.

Vara ya había dado por perdido el gobierno regional –así lo reconoció en rueda de prensa a la luz de los resultados del 28-M–, había anunciado que dejaba la política y se había filtrado que había pedido el reingreso como médico forense. Pero cambió de idea tras la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE y mostró su intención de intentar formar Gobierno.

"Hemos ganado las elecciones", dijo, "es incuestionable", añadió. "¿Cuándo ha ocurrido en la historia que el partido que gana se abstenga para que gobierne el que pierde?", apuntaló.

[Vara rectifica y dice que "el PSOE intentará gobernar en Extremadura" porque "ganó" el 28-M]

Con esto, Vara resucita la idea de que gobierne la lista más votada, ya que para ello necesita el apoyo del PP. Ambos partidos obtuvieron el mismo resultado en escaños (28), aunque el PSOE ganó por 6.276 votos. Sin embargo, las derechas suman más escaños, ya que Vox obtuvo cinco, frente a los cuatro de Podemos.

Hay algunas voces en el PSOE, entre ellas las que respaldan a Vara, que consideran que ésta puede ser una buena salida para retener el poder. Si bien a nivel autonómico sólo sería efectivo en Extremadura, podría afectar a muchos municipios.

El presidente de Asturias, el también socialista Adrián Barbón, ofreció este martes algo parecido a Izquierda Unida. El presidente del Principado emplazó a sus aliados a priorizar la lista más votada en los ayuntamientos, eso sí, sólo en los casos en los que haya mayoría de izquierdas.

Si bien trasladar esta iniciativa a otras autonomías serviría a los socialistas para actuar de cortafuegos ante el avance de Vox, la idea sigue generando reticencias. Principalmente, porque implicaría facilitar al PP que gobierne en territorios hasta el domingo socialistas, como Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana y Baleares.

Esto, que gobierne el PP en dichas autonomías, es algo que seguramente ya va a pasar, al sumar mayoría con Vox. El dilema que van a tener que resolver los socialistas es si son coherentes con su oposición frontal a la extrema derecha y facilitan investiduras del PP, u optan por dar poder a Vox con su inacción. Es verdad que en el ambiente electoral, antes del 23-J, invita a los socialistas a explotar la alianza entre PP y Vox, para que Feijóo pague ese coste.

Irrenunciable para el PP

Ahora bien, mientras Feijóo ha dado a sus barones libertad para decidir si pactan o no con Vox, en el PSOE no ha habido un pronunciamiento oficial de momento. Sí que se pronunció la portavoz, Pilar Alegría, rechazando la idea. Pero fue en enero. Muchas cosas han cambiado desde entonces y Pedro Sánchez aún no ha marcado una postura concreta.

Para el Partido Popular, el pacto por la lista más votada es un principio irrenunciable. Tanto que Feijóo lo incluyó en el Plan de Calidad Institucional, "un manual de conducta", que presentó en Cádiz a principios de año. Una vez pasada la resaca del 28-M, la oferta sigue en pie. Eso sí, la dirección popular insiste en que tiene que haber "reciprocidad" por parte del PSOE.

[Feijóo ignora a Vox, enfría las expectativas de pacto y pide avanzar en la unidad "sin bloques" para el 23-J]

En Génova están dispuestos a sacrificar mayorías alternativas que el PP podría conformar con Vox para desbancar al PSOE, como es el caso de Extremadura, a nivel autonómico, o Valladolid, a nivel local. Pero, siempre y cuando haya una "justa correspondencia". Es decir, que Javier Lambán permita gobernar a Jorge Azcón en Aragón, o que Ximo Puig haga lo propio con Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana.

Además, el PP recuerda que el pacto que ofrece Feijóo es "global", por lo que también afectaría a una hipotética investidura tras las generales. Es precisamente en esta parte donde Génova se muestra incrédula con que Sánchez pueda recoger el guante. "A estas alturas, quiere seguir en el poder perdiendo, es muy poco probable que acepte la oferta que le planteamos", admiten fuentes populares a EL ESPAÑOL.

Sigue los temas que te interesan