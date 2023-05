Vara rectifica y dice que "el PSOE intentará gobernar en Extremadura" porque "ganó" el 28-M

El PSOE intentará gobernar en Extremadura porque "es el partido que ha ganado las elecciones autonómicas" y, en caso de no conseguirlo, el líder socialista, Guillermo Fernández Vara, facilitará su relevo dentro del partido.

Así lo ha anunciado este martes el secretario general del PSOE de Extremadura, el propio Vara, al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del partido.

A su juicio, "no parece razonable" que el PSOE se abstenga para que "gobierne el que pierde", en referencia a la petición de la candidata del Partido Popular, María Guardiola, de que los socialistas faciliten su investidura a fin de que Vox pierda poder de decisión en la región. "¿Cuándo ha ocurrido en la historia que el partido que gana se abstenga para que gobierne el que pierde?", afirmó.

De un tiempo a esta parte, Vara ha asegurado que dejaría la política en el momento en el que no pudiese gobernar la Junta. De hecho, en una entrevista concedida este lunes al diario Hoy, aseguró que no repetiría, remarcando que "quería volver a su profesión durante unos años".

Todo hacía indicar, tras el resultado de las elecciones y la citada entrevista, que Vara y el PSOE no tratarían de gobernar Extremadura. Sin embargo, tras sus palabras este miércoles, parece que buscarán una fórmula para no perder Extremadura a pesar de no tener los números suficientes para tal cometido.

PSOE y PP han empatado en las elecciones a 28 escaños, pero el bloque de la derecha alcanzaría la mayoría absoluta con los cinco diputados de Vox, que se estrenará en la Asamblea de Extremadura. El PSOE de Extremadura perdió más de 45.000 votos el pasado domingo respecto de sus cifras conseguidas hace cuatro años.

María Guardiola ha sido una de las candidatas regionales del Partido Popular más críticas con Vox durante la campaña del 28-M. No contempla que la formación ultraconservadora entre en su Ejecutivo y, por ello, le pide la abstención a Vara. Según detallan los medios locales, sólo estaría dispuesta a ceder con los de Santiago Abascal en algunas medidas menores.

