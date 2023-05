Vuelco en Andalucía: el PP gana en todas las capitales, menos en Jaén aunque podría gobernar con JM+

El 28 de mayo ha traído consigo un tsunami político en las ocho capitales andaluzas y en grandes ciudades como Jerez de la Frontera. El PP se ha convertido en la primera fuerza política con 1,4 millones de votos (38%), 180.000 más que el PSOE (33,3%).

En el PP celebran que el 'efecto Juanma' se haya extendido a estos comicios locales. Como ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio los populares han ganado en todas las capitales de provincia, aunque esta vez Jaén está en el aire.

No obstante, el secretario general del PSOE, Juan Espadas, ha remarcado durante su intervención que Moreno se ha dejado el 11% de los votos y el PSOE ha crecido un 31 respecto a los resultados del 19 de junio. En total, lossocialistas han ganado en un 46% de los municipios andaluces, frente al PP que lo ha hecho en el 37%.

El PSOE ha sido la lista más votada con 11 concejales en la capital jienense, pero ha empatado con el PP, por lo que ambos partidos podrían pactar con Jaén Merece Más. Se trata de un partido provincialista y escisión de los socialistas que se ha hecho con tres concejales.

Mayoría absoluta en cinco capitales

Sobre el resto, el PP gobernará con mayoría absoluta en las capitales de Málaga, Almería, Córdoba, Granada y Cádiz. En el resto, como Sevilla y Huelva, lo pueden hacer en minoría, sin necesidad de apoyarse en Vox o únicamente para proyectos puntuales.

La abrumadora victoria del PP en Andalucía se ha vivido como una fiesta que, según mantienen ellos, antecede la llegada de Feijóo a Moncloa.

"Feijóo sin duda sale reforzado como la gran alternativa, como la gran ilusión", proclamaba Juanma Moreno junto al próximo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Un "paso de gigante" dado para respaldar la carrera a las generales del gallego impulsado desde el sur, donde el cambio comenzó hace un año con la mayoría absoluta obtenida por Moreno.

El vuelco más significativo ha ocurrido precisamente en Sevilla, donde todas las encuestas daban un resultado muy ajustado, que al final ha ganado el candidato del PP y exalcalde de Tomares, José Luis Sanz, frente al alcalde socialista, Antonio Muñoz. Este sucedió a Espadas cuando le ganó las primarias a Susana Díaz

La capital andaluza era una de las plazas más cotizadas de cara a esta cita electoral, el Ayuntamiento más grande donde gobiernan y también un símbolo de supervivencia para el PSOE. De hecho, el propio Pedro Sánchez se ha volcado durante la campaña.

Gran sorpresa también en Cádiz. El punto y aparte que supusieron las dos legislaturas de José María González (Kichi) a la hegemonía del PP con Teófila Martínez se convierte en paréntesis.

Vence Bruno García, presidente provincial del PP y parlamentario andaluz, por mayoría absoluta. Este tiene además en su cuenta haber sido concejal en el equipo de Gobierno de la histórica alcaldesa popular, que gobernó Cádiz desde 1995 hasta 2015.

El cambio se ha notado también de forma especial en Huelva: de la mayoría absoluta del socialista Gabriel Cruz, a victoria popular. Pilar Miranda, tras dirigir el Puerto de Huelva, será la nueva regidora. El PP tiene así de nuevo a su alcance la alcaldía tras dos legislaturas en manos del PSOE.

Continuidad en Córdoba. José María Bellido, actual alcalde, revalida el cargo para otros cuatro años en la ciudad que los socialistas solo han gobernado una vez en democracia: entre 2015 y 2019.

Al igual que en Málaga, donde el veterano Francisco de la Torre se mantiene en el poder a sus 80 años para gobernar la ciudad tras hacerlo durante los últimos 23.

En Granada también se ha producido el vuelco con la exconsejera de Fomento de la Junta Marifrán Carazo como cabeza de lista. Esta legislatura en Granada no ha sido fácil. Comenzó gobernando el candidato de Cs, Luis Salvador, con apoyo del PP y con un pacto no escrito para que gobernaran los populares a mitad del mandato, que al final no se produjo. A raíz de aquel episodio, cedió sus apoyos al socialista Francisco Cuenca.

Por último, en Almería seguirá gobernando el PP con María del Mar Vázquez Agüero, quien sustituyó Ramón Fernández-Pacheco cuando Juanma Moreno lo puso a los mandos de la Consejería de Sostenibilidad.

Por tanto, el PP vuelve a teñir de azul el mapa andaluz y se convierte en el partido más votado en la comunidad. Una circunstancia que también propiciará un vuelco en las diputaciones.

