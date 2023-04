José Luis Sanz, candidato del PP: "El resultado del 28-M en Sevilla condicionará el futuro del PSOE"

Sevilla es una de las plazas electorales más cotizadas del próximo 28 de mayo. Puede inclinar la balanza de los apoyos de Andalucía no sólo en estas elecciones municipales, sino también de cara a las generales.

El candidato del PP para el Ayuntamiento de esta ciudad, José Luis Sanz (Sevilla, 1968), es consciente de ello. Reconoce que tras casi año y medio que lleva de precampaña siente esa presión añadida. También porque Sevilla es un símbolo para los socialistas y puede condicionar el futuro de este partido.

Sanz tiene experiencia en la gestión y saca pecho porque cree que sus 14 años como alcalde de Tomares, una de las localidades más pobladas de la provincia con 25.000 habitantes, lo avala. Decidió dar el paso y dejar la alcaldía tomareña porque Sevilla, que es su ciudad, "no funciona" con el socialista Antonio Muñoz al frente y es una de las capitales "más sucias" de España.

Hace casi diez años su nombre sonó con fuerza para ser presidente del PP andaluz, puesto para el que finalmente Mariano Rajoy eligió a Juanma Moreno. No obstante, aquello pasó hace mucho tiempo y las relaciones ahora son muy buenas. Sin su apoyo, no hubiera sido candidato y reconoce que el 'efecto Moreno' le va a beneficiar.

La pelea está servida y el empate técnico, en las encuestas y en el horizonte. Su premisa es que gobierne el que gane, aunque también está a favor de que haya una segunda vuelta. Sin embargo, asegura no tener complejos en pactar con Vox porque otros lo hacen con "los amigos de terroristas" y porque cree que Antonio Muñoz, que ahora gobierna en minoría, la única opción que tiene para ser de nuevo alcalde es "un pacto de perdedores".

En un hotel en Sevilla con la Giralda de fondo y con el monumento modernista de las Setas en el otro, Sanz analiza lo que tiene pensado para darle "una vuelta" a la ciudad. Su rictus es serio, también porque cree que Sevilla necesita un proyecto serio, pero para EL ESPAÑOL ha posado sonriendo.

Sevilla, Valencia y Barcelona son las ciudades consideradas claves para dar un vuelco al tablero político el próximo 28-M, incluso de cara a las generales. ¿Siente esa presión?

Sí la siento. Sin duda, es una responsabilidad añadida. Sevilla es un símbolo para el PSOE a nivel nacional y que lo que pase en Sevilla va a condicionar no sólo el futuro de nuestro país, sino también el del PSOE.

¿Qué es lo primero que hará si los ciudadanos depositan la confianza en usted y se convierte en alcalde? ¿Qué cree que necesita Sevilla con más urgencia?

Hay muchas cosas, pero fundamentalmente Sevilla tiene dos problemas. El primero es que no funciona y el segundo, que ha perdido mucho terreno. Es muy urgente un plan de choque de limpieza. Una de las cosas que nos va a dejar este alcalde es a esta ciudad más sucia que nunca.

"Veo cada vez más cerca ser alcalde por tres motivos: por la pésima gestión, por el 'efecto Juanma' y porque el actual es el peor PSOE de la historia".

El problema de la empresa pública de limpieza es que tiene al frente a un gerente político que no sabe lo que es una empresa pública, que no ha planificado recursos humanos y que tiene una plantilla y una maquinaria mermada. Esto tiene un responsable y es Antonio Muñoz. Eso ocurre cuando no pones al frente a profesionales. Yo ya tengo pensado varios perfiles.

¿A qué se refiere exactamente cuando dice que Sevilla no funciona?

No funcionan los servicios de limpieza, los servicios públicos, las zonas verdes, tampoco el transporte público y no se puede aparcar en ningún sitio. También a seguridad ciudadana es muy importante, sacaré en la legislatura las 500 plazas de policías locales que hacen falta en la ciudad, mejoraré sus medios, crearé una unidad de drones, más zonas de videovigilancia y reclamaré al Gobierno de España los 500 policías nacionales que hacen falta en Sevilla. Contaremos con 1.000 agentes más en total.

Usted fue uno de los primeros candidatos designados a nivel nacional, tras casi año y medio en precampaña, ¿cómo de cerca se ve de convertirse en nuevo alcalde de Sevilla? Las encuestas hablan de un empate técnico…

Lo veo cada vez más cerca por tres motivos. El primero por el pésimo balance de gestión del PSOE en estos ocho años. El segundo es por el 'efecto Juanma'. El cambio de gobierno en la Junta le ha sentado muy bien a Sevilla en forma de proyectos desbloqueados y de llegada de inversiones, y el tercero es que el actual es el peor PSOE de la historia.

José Luis Sanz, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Alberto Díaz

El PSOE que conocemos no es el viejo PSOE y mucha gente no se identifica con él. Me refiero a ese votante del PSOE más moderado que no quiere votar al de Pedro Sánchez y que el pasado 19 de junio votó a Juanma Moreno.

¿Antonio Muñoz dice que mucha gente que votó a Juanma Moreno le ha dicho que lo van a votar a él?

No encuentro ningún motivo para que eso ocurra porque el PSOE de Muñoz es el mismo partido de Pedro Sánchez. Además, la única opción que tiene de ser alcalde es un pacto de perdedores, repitiendo el de Frankenstein que existe a nivel nacional. Eso no es lo que Sevilla necesita.

¿Cree entonces que el 'efecto Sánchez' va a damnificar a Muñoz si viene mucho a hacer campaña?

A Antonio Muñoz lo van a perjudicar tres efectos. El de Sánchez, el de Moreno y el de su falta de gestión en Sevilla. Aunque lleve un año como alcalde, lleva muchos como delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y no ha demostrado que tenga capacidad de gestión. Yo sí porque, con un gran equipo detrás, Tomares hoy día es una marca. A Sevilla le sobra ideología y le falta mucha gestión.

¿Cree que los mismos del Gobierno a Sevilla con la nueva línea 3 del Metro, la Agencia Espacial o el rango de capitalidad causarán efecto?

La línea 3 de Metro hoy es una realidad que ha comenzado gracias al Gobierno de Juanma Moreno. Cuando gobernaba el PSOE nos llevamos 15 años esperando.

"Los barrios más desfavorecidos necesitan una buena coordinación de los recursos de otras administraciones como el Gobierno central o la Junta de Andalucía"

Antonio Muñoz habla de proyectos de futuro con mucho humo y habla poco de su gestión y eso es porque tiene poca venta. Se ha cargado los túneles de la SE-40, por ejemplo. Y sobre la Agencia Espacial creo que quien no sabe gestionar una empresa como Lipasam (la de la limpieza) no va a saber aprovechar un ente como ese.

Ha visitado muchos barrios ¿qué detecta en la calle?

Mucha sensación de abandono y una desmovilización total del electorado del PSOE. El votante socialista de toda la vida no cree en Sánchez, ni en el PSOE actual ni en Antonio Muñoz. Estoy convencido de que seré alcalde porque me avala una gestión que Muñoz no tiene.

Antonio Muñoz dijo hace un año en una entrevista a este medio que le avergonzaba tener en esta ciudad los barrios más pobres de España ¿qué piensa hacer para revertir esta situación? Ningún alcalde lo ha conseguido…

Seis de los 15 barrios más pobres de España se encuentran en Sevilla. En eso lleva razón, en lo de avergonzarse. Voy con bastante frecuencia a esos barrios y necesitan a un alcalde de coordine bien los recursos de otras administraciones como el Gobierno central o la Junta de Andalucía porque no sólo es la cantidad que necesitan, sino administrarlos bien y decidir en qué se invierte. 7,5 millones de euros de fondos europeos para fomentar la inserción laboral se han perdido. Por eso voy a crear una oficina de captación de esos fondos para no perder un solo euro.

José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, visita una vivienda en el barrio de Los Pajaritos, uno de los más pobres de España. Cedida

Hábleme de esa veintena de proyectos que "ha cocinado" en este laboratorio de ideas 'Estudio Sevilla' para cambiar la ciudad.

Ha sido un instrumento de participación que se ha convertido también en el mejor órgano asesor que he tenido de profesionales independientes, dirigido por Vicente Guzmán, catedrático de Derecho Procesal y exrector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), y coordinado por Fernando Mañes, ingeniero y galerista de arte contemporáneo.

Todas esas ideas hoy ya son proyectos que he incluido en mi programa electoral porque darán muy buenos frutos en materia de limpieza, movilidad, seguridad, empleo, los barrios más desfavorecidos, fiestas mayores, turismo, cultura, el clima, la sombra o el emprendimiento.

El alcalde dijo hace unas semanas que Sevilla era un hervidero de inversiones y que no se había invertido tanto desde la Expo 92.

Por su edad, imagino que Muñoz estuvo en la Expo, que se llevó a cabo gracias a un buen presidente como fue Felipe González, y nos está engañando. Comparar aquellas inversiones que se hicieron en torno a ese proyecto es tomarnos por tontos. La inversión más importante que se ha hecho aquí después del 92 ha sido la construcción de los aviones A400M de la mano del expresidente José María Aznar.

Sevilla arrastra un déficit brutal. No entiendo la suspensión la construcción de los túneles de la SE-40 por falta de presupuesto, pero sí se destinan 1.700 millones para la ampliación del aeropuerto del Prat o para la estación de trenes de Barcelona.

Se está primando a otras ciudades como Barcelona, cosa que consiente el alcalde en contra de los intereses de los ciudadanos.

¿Qué ideas tiene para potenciar Sevilla no solo por el sol y el turismo, sino también por el ámbito industrial que quizás parece que se ha quedado un poco atrás respecto a Málaga? ¿Cree que turísticamente Sevilla está desbordada o a punto de?

En el casco histórico de Sevilla no cabe un piso turístico más, la Junta se ha comprometido a regularlos. Además, Sevilla no se puede resignar a depender únicamente del turismo. Esta ciudad ha dejado de ser atractiva para la inversión, han dejado de venir empresas e industrias.

Como alcalde de Sevilla me comprometo a conseguir que vuelva a ser atractiva en ese aspecto, que vuelvan empresas y sobre todo, industria. Tenemos una industria aeronáutica muy importante que hay que potenciar y una militar y de defensa que necesita a un alcalde que la defienda sin complejos porque aportan mucho al PIB de la ciudad.

Ahora ha subido la población, pero le preocupa estos años de pérdida sobre todo por los precios de las viviendas ¿Qué medida piensa tomar por esto último?

El problema de la vivienda es que no hay. Está carísima y la oferta es mínima. Alcaldes de otras localidades limítrofes como Mairena o Tomares hemos sido listos y nos llevamos a muchos ciudadanos porque se ha construido a buen precio y se ha podido ofrecer calidad de vida.

Tenemos preparado el proyecto 'Sevilla para vivir' para hacer 8.000 viviendas en ocho años, mediante la colaboración público-privada, poniendo en carga 25 solares del Ayuntamiento, distribuidos por todos los distritos para obtener viviendas asequibles en venta y alquiler para jóvenes.

Cuando habla de alcaldes socialistas de los últimos años también hubo un alcalde del PP, Juan Ignacio Zoido, que perdió una mayoría absoluta aplastante en cuatro años.

Zoido cogió el Ayuntamiento de Sevilla en su peor momento tras el alcalde de las megaobras, como fue el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Cuando no tienes dinero para comprar folios para la impresora es muy difícil gestionar el futuro de una ciudad. Se juntaron muchos factores, también la irrupción de las nuevas fuerzas políticas y fue una tormenta perfecta.

José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, posa con el monumento de las Setas al fondo. Alberto Díaz

La pasada semana dijo Elías Bendodo en un acto en Sevilla, en cuanto a los pactos, que iban a seguir una estrategia común. ¿se ve pactando con Vox para gobernar?

No me planteo pactar con nadie. Por la percepción que tengo en los barrios es que voy a ser la primera fuerza y que voy a tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario. A eso aspiro. Ahora bien si me pregunta si tengo complejos de pactar con alguien, pues no.

"La polémica por la ley de Doñana es muy artificial y no va a influir de cara al 28-M"

Mientras otros pactan con los amigos de terroristas o con quienes no creen en la unidad de España, con un partido que nunca ha cuestionado la Constitución Española o nuestro sistema de monarquía parlamentaria, no tengo complejos. Pero, insisto, yo no aspiro a eso, sino a gobernar en solitario con esa mayoría suficiente que creo que voy a conseguir en las próximas elecciones.

¿Está de acuerdo con Alberto Núñez Feijóo cuando dice que si alguien no gana las elecciones no merece gobernar?

Siempre he sido partidario de que quien gane debe gobernar y de instaurar una segunda vuelta como la del sistema francés. Además, en la política municipal la estabilidad es muy importante. Los ayuntamientos gobernados por pactos se convierten en chantajes permanentes de los partidos minoritarios y es imposible la estabilidad.

Soy partidario de una reforma de la ley electoral que propicie una segunda vuelta o alguna fórmula que establezca que quien gane, gobierne. Otra cosa es que después tenga que pactar con los minoritarios los presupuestos y otras cosas.

El PP de Sevilla ha vivido años de fuertes presiones internas y a usted como candidato lo eligió la anterior cúpula de Génova ¿cómo es su relación actual con Juanma Moreno? Hace casi diez años cuando volvió a Andalucía como presidente del PP andaluz su nombre también sonó con mucha fuerza para ese cargo…

De eso hace mucho tiempo. Yo entonces seguí como alcalde y Juanma Moreno nos ha demostrado en la primera legislatura que ha hecho un magnífico trabajo y es un líder incuestionable. Además, sin su apoyo yo no hubiera sido candidato.

José Luis Sanz, candidato del PP de Sevilla, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Alberto Díaz

¿Cree que la polémica sobre Doñana puede influir en los votantes de cara al 28-M?

En absoluto. Es una polémica artificial en la que falta lealtad institucional del Gobierno de la nación. En Andalucía estamos acostumbrados al trato de Juanma Moreno hacia los alcaldes del PSOE y que el Gobierno sea tan sectario en ese sentido llama mucho la atención. Es una pena que sea así y que cree polémicas artificiales que no tienen razón ninguna.

Por último, le escuché en una entrevista que para ser alcalde no hace falta ser gracioso, pero teniendo en cuenta que en las municipales se vota más a la persona, ¿se ve tan serio como mucha gente dice de usted?

Me gusta tomarme muy en serio todo lo que hago. Sevilla necesita un proyecto serio, quizás el problema ha sido es que ha habido gente que se ha reído mucho mientras los barrios de esta ciudad han estado abandonados. No lo soy tanto, pero es la forma que tengo porque me gusta tomarme las cosas muy en serio.

