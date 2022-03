Alcalde de Sevilla: "Me sonrojo por tener el barrio más pobre de España, pero no me voy a esconder"

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (La Rinconada, Sevilla, 1959), lleva 78 días en el cargo, pero estos dos meses y medio le han parecido dos años. Con la experiencia de dos décadas en el sector público y la de concejal de Urbanismo, Turismo y Cultura en los últimos seis años, reconoce que la perspectiva es distinta. Su antecesor, Juan Espadas, dejó a medias la legislatura el pasado verano para convertirse en candidato del PSOE a la Presidencia de Andalucía.

Uno de sus principales objetivos es enfocar la ciudad más al peatón que al vehículo privado. No sabe si en eso consiste ser un "alcalde moderno", pero sí cree que esa misión hará de Sevilla un lugar más contemporáneo y vanguardista.

Durante su discurso de investidura, Muñoz aseguró con mucha naturalidad que se sentía afortunado por llegar al Consistorio acompañado de su pareja, Fernando, y por vivir en esta ciudad. No cree, en absoluto, que su orientación sexual vaya a premiarle o perjudicarle electoralmente.

Preparado para vivir las fiestas de primavera con todo su esplendor, si no hay ninguna variante extraña del coronavirus que lo impida, Muñoz recuerda lo que le dijo una señora hace unos días: "Alcalde, que el luto sólo es un año y llevamos dos".

Espera que los sevillanos le den otra oportunidad para gobernar una legislatura completa. Da por sentado que será el candidato del PSOE. En cualquier caso, presume de mantener lealtad institucional a Juanma Moreno, pero se ve como alcalde en el Ayuntamiento con Juan Espadas como presidente de la Junta. El tiempo lo dirá y los ciudadanos lo decidirán.

Se estrena como alcalde en un buen momento, en una primavera en la que todo volverá medianamente a la normalidad, ¿qué balance hace de estos primeros dos meses?



El balance es muy positivo. Tengo la sensación, a veces, cuando contacto con los ciudadanos, de que es como si hubiera ganado las elecciones y estuviera al principio de un mandato. Palpo ilusión en distintos ámbitos de la ciudad. Aunque llevaba seis años como concejal, estoy desarrollando una agenda para dar a conocer mi proyecto de ciudad y que me conozcan personalmente.

Habrá fiestas de primavera con todo su esplendor, ¿no?

El otro día una señora me preguntaba por la calle si se iba a celebrar la Semana Santa. Yo le dije que sí, salvo hecatombe, y la señora me respondió con mucho arte: "Alcalde, que el luto es sólo un año y llevamos dos". Pienso que tres ya sería irrespirable.

Esto me hace ser positivo y realista sobre el normal desarrollo de nuestras fiestas. Más allá del impacto económico de ambos eventos, también está el estado de ánimo de las personas, que necesitan recuperar esa normalidad.

¿Qué impacto tienen estas fiestas en la ciudad?

Estamos trabajando con la Universidad para actualizar un estudio al respecto. El que existe se hizo hace más de veinte años y, aunque cada año se ha ido actualizando, tenemos que tener uno nuevo. Estas fiestas arrastran muchas industrias complementarias, más allá de la hotelería y la hostelería, y habría que incluirlos.

"Ahora mismo es difícil encontrar una ciudad española que tenga un crecimiento hotelero en 4 y 5 estrellas mayor que el de Sevilla"

Según estos estudios, que se tienen que actualizar, la Semana Santa tiene un impacto en la ciudad de 400 millones y la Feria de 820.

Al reactivarse las fiestas de primavera, se reactiva el turismo, ¿la ciudad puede dar más de sí en este aspecto?

Antes de la pandemia hicimos un trabajo muy ambicioso para posicionar a Sevilla entre los destinos más atractivos de Europa y del mundo. Celebramos eventos muy importantes de carácter internacional como la cumbre mundial del turismo, cuando vino Obama, la entrega de los premios Goya, la Gala Michelín o el Congreso Aeroespacial Europeo.

Sevilla se llenó de grandes eventos que antes no tenía y eso supuso un relanzamiento de la marca y de la ciudad que provocó que los inversores pusieran el punto de mira aquí. Hasta tal punto que ahora mismo es difícil encontrar una ciudad española que tenga un crecimiento hotelero en 4 y 5 estrellas mayor que el de Sevilla. A mí me gustaría que creciera ese turismo de alto poder adquisitivo porque el número de camas en pisos turísticos es suficiente en este momento.

¿Qué está haciendo el Ayuntamiento ante la pérdida de población de la capital?

Sevilla se ha estancado en el número de población en los últimos años porque la política de vivienda ha estado muchos años ausente, sobre todo en los cuatro en los que gobernó el PP. Nosotros hemos reactivado Envisesa, cuyo cometido fundamental es la construcción de viviendas sociales.

Este elemento, junto con el desbloqueo de grandes bolsas de suelo privado, va a permitir que crezca en su oferta de viviendas y en el número de habitantes que puedan ocuparlas. Me siento muy satisfecho con este relanzamiento.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en la Avenida de la Constitución. Carlos Márquez

Últimamente, se habla mucho del crecimiento empresarial en Málaga, sobre todo en el ámbito tecnológico, ¿cree que Sevilla se está quedando atrás?

En primer lugar, nosotros no competimos con Málaga. Yo me siento muy cómodo trabajando con Málaga, Córdoba o Granada. Tenemos ofertas complementarias y todo ámbito de cooperación bienvenido sea, pero Sevilla no es un erial industrial. Hay un complejo aeronáutico, hay un complejo vinculado al puerto y hay 538 empresas de corte tecnológico en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja.

Por ejemplo, parte del Perseverance, el robot de la NASA, que aterrizó en febrero pasado en Marte, incorporaba tecnología del Instituto de Microelectrónica de Sevilla y de Alter Technology, empresa radicada en Cartuja. También hemos presentado la candidatura como sede de la Agencia Española Aeroespacial.

El problema es quizás que en una ciudad tan turística a veces se eclipsan otras actividades económicas. Tenemos que hacer un esfuerzo para dar más a conocer esas otras actividades. Otros territorios hacen un marketing mucho más agresivo que nosotros y hace que se conozcan más por estos proyectos de corte tecnológico.

¿Cuáles son los principales proyectos que tiene Sevilla y cuáles podrían beneficiarse de los fondos Next Generation?

Sevilla tiene un gran déficit en materia de movilidad, metropolitana e interna. El metro es fundamental si queremos superar muchísimos problemas de tráfico de la ciudad, propiciar más peatonalizaciones y liberar espacios que ocupa el coche privado.

Por otro lado, Sevilla es la única ciudad turística española que no tiene una conexión ferroviaria entre su aeropuerto y la estación del ferrocarril. Otra infraestructura que está tardando más de la cuenta es el anillo de la SE-40. Es una circunvalación primordial que liberará de mucha carga de coche privado en las arterias principales.

Otros proyectos como las Atarazanas o la antigua Fábrica de Tabaco va a suponer un relanzamiento en el sector cultural y el binomio turismo y cultura es primordial, ofrece muchas posibilidades y hay mucho talento.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Carlos Márquez

Alcalde, ¿qué pasa con los barrios más desfavorecidos? El Polígono Sur es considerado el más pobre de España.

Es una asignatura pendiente. Necesitamos la contribución de la Junta y del Ministerio para invertir en la regeneración de los barrios periféricos y desfavorecidos. Es una tarea que exige políticas urbanísticas, servicios sociales, educativos y culturales, pero el Ayuntamiento no lo puede acometer con su presupuesto.

A mí me sonroja ese tipo de estadística vinculada a algunos barrios de Sevilla y desde luego no me voy a esconder a la hora de intentar resolver estos asuntos, pero tenemos que ser conscientes de que el Ayuntamiento por sí solo, no puede.

Tiene un año y medio en lugar de cuatro para demostrar que sus políticas son positivas para la ciudad, ¿lo ve como una desventaja?

En este año y medio yo he formado parte del Gobierno de Juan Espadas y sería un contrasentido que yo le diera un giro de 180 grados a los proyectos y políticas que hemos venido desarrollando. Ahora bien, con esa coherencia que tengo que mantener, cada uno tiene su impronta para poner el acento en determinados proyectos y determinadas políticas.

"El pacto de Castilla y León sienta un precedente que toda la ciudadanía debe tener en cuenta de cara a las próximas elecciones"

No es todo exactamente igual. Lo que sí es cierto es que tengo un año y algunos meses para trasladar a los ciudadanos el objetivo de terminar algunos proyectos que tenemos en marcha y luego lanzar un programa que yo pudiera desarrollar a partir de mayo de 2023 si consigo, como así espero, la alcaldía de la ciudad.

¿Cree que los sevillanos le darán la oportunidad?

Yo espero que sí porque la opción del PSOE es la única que da estabilidad económica y política. El PP en seis años ha cambiado cinco veces de portavoz. Cs está en una situación política en la que todo parece indicar que van a disminuir considerablemente su presencia en el Ayuntamiento, la izquierda a la izquierda del PSOE está muy fragmentada y lo único que puede tener más crecimiento es Vox. Con este panorama la opción más estable es la que yo represento.

¿Teme más como rival al nuevo candidato del PP, José Luis Sanz?

En lo personal lo conozco poco y sus propuestas para la ciudad de Sevilla todavía son desconocidas. Salvo alguna denuncia que ha hecho en materia de naranjas por el suelo o la suciedad puntual en algunos enclaves de la ciudad, no conozco la propuesta que el PP va a hacer a los sevillanos.

¿Qué diferencia hay entre Antonio Muñoz y Juan Espadas?

Nosotros nos conocemos y somos amigos desde los años noventa, cuando coincidimos en la Consejería de Medio Ambiente en la Junta. Yo me he sentido muy cómodo trabajando con él tanto en la oposición como en el Gobierno. Nos hemos entendido perfectamente, pero los tiempos actuales o los próximos cuatro años van a ser diferentes de la época de gestión como alcalde de Espadas.

A mí me va a tocar la recuperación económica con una incertidumbre por la invasión de Ucrania y afrontar más el reto o desafío que tienen las ciudades de convertirse en territorios mucho más sostenibles y pensando más en las personas que en el coche. Hay unas políticas urbanísticas que hay que acometer sí o sí.

Cada momento, independientemente de las circunstancias personales, tiene sus retos. Sin lugar a dudas, el reto de mi futuro mandato va a ser corregir estos déficits de los barrios periféricos y profundizar en las políticas para crear una Sevilla más verde y más amable.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Carlos Márquez

¿Vio arriesgado por parte de Pedro Sánchez sacar a Espadas de la Alcaldía y enfrentarse a ese duro proceso de primarias con Susana Díaz?

Los cambios en cualquier ámbito político siempre conllevan un riesgo, sobre todo con una estabilidad como representaba el gobierno de Juan Espadas. En estos dos meses, el periodo de transición se está produciendo con absoluta normalidad. No ha habido ninguna ruptura y me siendo muy cómodo en el momento actual.

¿Se ve como alcalde de Sevilla con Juan Espadas como presidente de la Junta?

Sí, por supuesto que sí.

¿Teme que en Andalucía se repita el escenario de Castilla y León y Vox entre en el Gobierno?

La entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León es una mala noticia para toda España. Es un acuerdo preocupante para todo el territorio español y que sienta un precedente que toda la ciudadanía debe tener en cuenta de cara a las próximas elecciones. No obstante, estoy convencido de que en Andalucía no va a ocurrir porque Juan Espadas va a ser el próximo presidente de la Junta.

¿Cómo ve la postura de Pedro Sánchez y del Gobierno respecto a la guerra de Ucrania?

Al Gobierno de España le ha tocado superar distintas crisis en los últimos años. Cuando estábamos ya a punto de superar las consecuencias de la pandemia, nos encontramos con la guerra de Ucrania. La invasión de Putin es injustificable y completamente condenable.

En este sentido, el Gobierno de España está actuando con seguridad, contundencia y convicción, manteniendo un mensaje de unidad con toda la Unión Europea y garantizando desde una perspectiva social la atención a la población desplazada por la invasión militar. Es una situación muy compleja y el Gobierno de España está dando la respuesta adecuada.

Un taxista me dijo el otro día que usted es un alcalde muy "moderno" para una ciudad como Sevilla, ¿se considera así?

Sevilla es una ciudad donde las tradiciones pesan mucho, pero nunca he pensado como alcalde que esto sea una dicotomía de modernidad o tradición. Yo creo que esta ciudad ha avanzado mucho cuando desde lo contemporáneo se ha reinterpretado la tradición.

"Me niego a aceptar que Sevilla sea sólo una ciudad anclada en el pasado"

No creo en esa dicotomía de o eres moderno o eres tradicional. Yo sé que eso vende mucho y que forma parte de un mantra sevillano, pero yo creo que Sevilla es poliédrica, presenta muchísimas caras. Tiene muchos matices de colores como para pensar que todo es una cosa o la otra, lo que pasa es que las dicotomías nos gustan.

Pero, desde luego, me niego a aceptar que Sevilla sea sólo una ciudad anclada en el pasado, porque en materia cultural, de investigación y empresarial mira al futuro. Yo me siento más alineado con la Sevilla contemporánea y vanguardista porque, sin que esto esté reñido con lo otro, hay que mirar hacia delante.

