Vara cumple su palabra: deja la política al prever que no podrá seguir presidiendo Extremadura

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cumple la palabra que viene dando desde hace más de una década cuando se acercaban las elecciones autonómicas. Decía que abandonaría la política si no lograse gobernar la Junta, y eso es lo que va a hacer una vez que los partidos de derecha suman más que la izquierda y se prevé que el PP ascienda a la presidencia.

En una entrevista concedida al diario Hoy, preguntado por si volvería a presentarse a otros comicios en la Junta, el ya presidente extremeño en funciones afirmó que no repetiría: "Cuando termine esta legislatura me quedarán todavía algunos años para volver a mi profesión, y me gustaría cerrar el círculo de mi vida con una bata blanca puesta". A ello sumaba que no permanecería en la oposición si perdía los comicios y que dejaría la vida política.

El Partido Socialista logró ser la fuerza más votada este domingo, apenas 6.000 votos y un punto porcentual más que el Partido Popular, con el que empata a 28 escaños. Sin embargo, mientras la coalición liderada por Podemos logró 4 asientos en la asamblea regional, Vox consiguió 5 diputados, de forma que la derecha tendrá mayoría parlamentaria.

Los de Vara han perdido más de 45.000 votos en estos comicios con respecto a los de 2019, mientras el PP se ha quedado con todo el retroceso de Ciudadanos y ha agregado más de 67.000 papeletas.

En la noche electoral, Vara tildó los resultados de un "fracaso", "una realidad obvia que no tiene contestación posible", del que asumió "en primera persona, toda la responsabilidad". Entonces aludió a la Comisión Ejecutiva del PSOE de Extremadura para el martes, en la que se hablaría "del futuro".

Por su parte, la líder del PP extremeño, María Guardiola, no ha tenido problema en la mañana de este lunes en decir públicamente que ignorará la propuesta de campaña de Feijóo de dejar gobernar a la fuerza más votada. Así, ha apuntado que contactaría con todas las fuerzas del parlamento para solicitar la abstención al PSOE y a Unidas por Extremadura para evitar tener que hacer concesiones a Vox en su intento de investidura.

