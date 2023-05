Vara dice que no volverá a presentarse a a presidir Extremadura y dejará la política si no gobierna

J. C. | Agencias

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que esta campaña electoral, la quinta en la que se presenta como candidato del PSOE, será la última.

Así lo ha confirmado el propio candidato en un acto de esta última jornada electoral antes de la cita con las urnas del domingo, al ser preguntado por los periodistas por un balance de la misma, y ante lo cual ha señalado que ha sido "muy importante", en primer lugar "porque es la última, lo cual siempre en la vida es importante", ha reiterado.

En una entrevista concedida al diario Hoy, preguntado por si volvería a presentarse a otros comicios en la Junta, el presidente y candidato extremeño ha afirmado que no lo hará: "Cuando termine esta legislatura me quedarán todavía algunos años para volver a mi profesión, y me gustaría cerrar el círculo de mi vida con una bata blanca puesta".

["No lo dudes, Guillermo": Sánchez promete otra vez a Fernández Vara un tren "justo" para Extremadura]

Vara asegura que terminará la legislatura si es capaz de gobernar después de los comicios del 28 de mayo, pero que si no logra hacerlo "habrá terminado" su vida política y no se quedaría en la oposición.

El líder socialista ha proclamado en otras ocasiones que no seguiría en política en caso de perder. De hecho, es una afirmación que lleva realizando al menos desde el año 2013 y ha reiterado en las posteriores elecciones autonómicas, logrando gobernar en cada ocasión.

"Trabajo bien hecho"

Una campaña que le ha permitido "presentar el balance del trabajo bien hecho", y "sobre todo" exponer "una Extremadura de oportunidades", ante lo cual se ha encontrado una "campaña en blanco y negro", con "pesimistas, cenizos por parte de casi todos", frente a otra "optimista, de futuro, de ilusión, de esperanza en el futuro de esta tierra" por parte de los socialistas.

También ha sido una campaña "muy atípica", en la que a su juicio "pareciera como si solo estaba el Partido Socialista, o que era el único que se ha pateado a Extremadura haciendo actos, y no solo ruedas de prensa".

[Vara: "La presencia de quien haya tenido que ver con ETA en la vida pública me produce repugnancia"]

Ante esto, ha dicho que sea como consecuencia de que los socialistas son los que "más cosas" tenían que decir, y "cuando uno tiene muchas cosas que decir, necesita mucho tiempo para poderlas decir y explicar y poderse ganar la confianza de la gente".

De cara a la jornada electoral, y si teme que la previsión de lluvia pueda desmovilizar a los votantes, ha dicho, en primer lugar, que va a llover más la tarde del viernes y durante el sábado que el domingo, pero, no obstante, se ha mostrado "convencido que la gente sabe muy bien la importancia que tienen estas elecciones".

Unos comicios que son los primeros "después de que nuestra vida cambiara como consecuencia de la pandemia", ante lo cual ha advertido que no se puede "dejar que el libro de nuestra historia nos lo escriban otros".

Y el voto, ha argumentado, es el que "va a seguir construyendo este hospital y el que lo va a hacer posible", mientras que "la indiferencia nunca ha construido nada, ni hospitales, ni escuelas, ni nada".

Sigue los temas que te interesan