El exjuez Manuel Díaz de Rábago, amenazado por ETA, pide el voto para EH Bildu el próximo 28-M

El exjuez Manuel Díaz de Rábago, que durante diez años estuvo amenazado por ETA, ha pedido el voto para EH Bildu por ser el partido de izquierda que "tiene verdaderas posibilidades de ganar" en las elecciones municipales y forales del próximo domingo.

EH Bildu ha proyectado un vídeo con el testimonio del exjuez, de 74 años, durante un acto electoral celebrado en Vitoria en el que ha participado el coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi.

En el mismo, Díaz de Rábago explica que durante 32 años fue juez laboral en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (presidió la sala de lo Social durante 13 años), que durante una década se vio obligado a llevar escolta y que incluso dos comandos de ETA tenían datos suyos.

[El PP forzará a Sánchez a retratarse con una proposición para aislar a Bildu si mantiene a etarras]

"Eso no me impide hoy en día, una vez que ha desaparecido la actividad terrorista y ETA se ha disuelto, apoyar y votar a EH Bildu" porque "soy de izquierdas por encima de todo" y es necesario "aunar el voto y concentrarlo en un partido con verdades posibilidades de ganar", señala el exjuez, que aclara que él se siente "español, no vasco" aunque lleve 50 años viviendo en Euskadi.

Además, Díaz de Rábago critica "tajantemente la instrumentalización que se ha hecho por parte de la derecha y la ultraderecha española de las listas de EH Bildu", algo que ha achacado a un deseo de "desgastar" tanto a la coalición abertzale como al Gobierno de Pedro Sánchez, informa Efe.

Considera que la renuncia de los siete candidatos que en su día fueron condenados por delitos de sangre "favorece el compromiso de EH Bildu con una necesaria convivencia".

Siguen mandando

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha asegurado este domingo que, aunque ETA "ya no mata", "sigue mandando", ya que en el País Vasco existe una "anomalía democrática" y un "déficit de libertad" por el que muchas personas no quieren ir en las listas del PP "por lo que conlleva".

Así lo ha asegurado el popular en un acto junto al candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, donde ha subrayado que "votar a Sánchez es votar a Otegui", lo que va "en contra de la esencia de España".

"Nadie podría pensar en Francia que los que atentaron contra la revista "Charlie Hebdo", aquellos yihadistas, pudieran ir en cualquier lista" o que "en Dinamarca, los yihadistas que mataron a varios daneses, podrían ir en una lista", ha argumentado Iturgaiz.

Por todo ello, el líder de los populares en el País Vasco ha tachado de "vergüenza", de "ignominia contra las víctimas" y de "humillación" las listas presentadas por Bildu a las elecciones autonómicas.

