Boicotean a Ione Belarra en un mitin en Sevilla: "El pensamiento feminista no es delito de odio"

Dos feministas críticas con la Ley Trans han interpelado este jueves a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, durante su participación en un mitin de Podemos en Sevilla.

Cuando Belarra ya había tomado la palabra, una de estas mujeres se ha puesto en pie entre el público para preguntarle: "Ministra, ¿sabe usted qué es una madre, sabe lo que es una mujer? Dígamelo, por favor.

Sin alterarse en ningún momento, la titular de Derechos Sociales ha respondido desde el escenario: "Sí, algo sé porque tengo dos hijos. De eso algo sabemos. Y precisamente de eso va también este acto, de garantizar derechos para todas y para todos".

Dos feministas increpan a Ione Belarra en un acto de Podemos en Sevilla.

La feminista que se había puesto en pie ha insistido, mientras crecían los rumores de malestar a su alrededor: "¿Qué es una madre?", ha vuelto a preguntar dirigiéndose a la ministra. Ione Belarra ha intentado calmar a los asistentes, para evitar que se produjera un enfrentamiento: "No pasa nada", ha señalado, "dinos tú, qué piensas que es una madre".

"La madre son las mujeres, las hembras humanas adultas", ha replicado esta feminista, alineada con el sector clásico que considera que la Ley Trans impulsada por Podemos desdibuja los derechos de las mujeres, al dar libre para que cualquier pueda declararse mujer con un sencillo trámite en el Registro Civil.

La titular de Derechos Sociales ha expuesto entonces la posición de su partido: "Todas las mujeres somos mujeres. Y las mujeres trans también son mujeres. Por lo menos aquí, nada de transfobia, nada de bifobia, nada de LGTBIfobia. Al menos no en mi organización política y no con nuestros silencio. ¡Vivan las mujeres trans!".

Buena parte del público ha comenzado a corear entonces, para silenciar a la feminista crítica: "¡Fuera transfobia!".

Otra mujer situada entre los asistentes ha secundado entonces a la primera y ha replicado: "El pensamiento crítico feminista no es delito de odio".

La ministra Ione Belarra ha zanjado entonces el incidente con las siguientes palabras, antes de continuar con el desarrollo del mitin: "El feminismo no es transfobia, no lo es", ha dicho, "Ojalá podamos construir, compañeros, compañeras y compañeres, organizaciones políticas, pero sobre todo instituciones, que no dejen lugar al odio, a la LGTBI fobia, a la transfobia".

"Ese es nuestro compromiso con el movimiento feminista, que dijo que todas las personas, sean quienes sean, tienen que tener todos los derechos garantizados, no hay una lucha más material que esa", ha agregado la secretaria general de Podemos, "todas van a tener aquí su espacio político, no le vamos a soltar la mano a las personas trans, no lo hemos hecho ante los fascistas en el congreso y no lo vamos a hacer en ningún acto político".

El resto del acto de Podemos se ha desarrollado sin incidentes, aunque este episodio ha puesto en evidencia de nuevo el enfrentamiento que la Ley Trans del Gobierno ha provocado en el seno del movimiento feminista.

