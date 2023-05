Cuca Gamarra responde a Isabel Díaz Ayuso que la ley no permite ilegalizar a EH Bildu como ella pide

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que los servicios jurídicos del PP consideran que no se puede ilegalizar a Bildu con la actual Ley de Partidos como ha planteado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que pida a la Abogacía que se pronuncie para "resolver" esta cuestión y, de esta forma, "despejar cualquier tipo de duda".

Así se ha pronunciado después de que Ayuso haya asegurado este jueves que ella es partidaria de instar la ilegalización de Bildu a través del artículo 11 de la Ley de Partidos. Pese a que la dirección del PP no contempla esa vía, la dirigente madrileña sostiene que se debería "intentar" porque la coalición abertzale no es "heredera de ETA" sino que "es ETA".

Al ser preguntada expresamente en varias ocasiones si la dirección del PP considera que ETA sigue viva y si considera que Bildu podría ser ilegalizada como plantea Ayuso, Gamarra ha admitido que han realizado consultas con sus "equipos jurídicos" y "consideran que no se incurriría en ese supuesto".

[¿Se puede ilegalizar a Bildu por llevar a condenados por ETA en sus listas? Esto dice la ley]

Sin embargo, ha recalcado que quien debe "resolver" esta cuestión y pronunciarse al

respeto es la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Y ha subrayado que "a quién le corresponde evacuar esa consulta y pedirle que se pronuncie" es al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Lo que no puede entender la sociedad española es que el Gobierno no pregunte a la Abogacía del Estado y no le consulte si se incurre en ese supuesto", ha enfatizado.

Ley de Partidos

En cuanto a esa aplicación del artículo 11 de la Ley de Partidos para ilegalizar a Bildu que plantea Ayuso, Gamarra ha dicho que "corresponde fundamentalmente a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado establecer si eso es posible". "La Fiscalía hoy se ha pronunciado", ha manifestado, en alusión al informe de la Fiscalía General rechazando instar el procedimiento de ilegalización de Bildu por sus listas electorales.

[Ayuso a por Madrid: "Somos lo que España se está perdiendo hasta que Feijóo llegue a la Moncloa]

Sin embargo, Gamarra ha insistido en que el Gobierno tiene a su disposición los

"instrumentos del Estado" y le ha emplazado a realizar esa consulta a la Abogacía del

Estado, para que emita un pronunciamiento. "A nosotros nuestros equipos jurídicos nos hacen un planteamiento pero creo que los que deben pronunciarse son las instituciones del Estado", ha reiterado.

Sigue los temas que te interesan