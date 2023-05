Díaz Ayuso se enfrenta a Génova e insiste en ilegalizar a Bildu: "ETA está viva y en el poder"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, acaba de marcar distancias con la dirección general del Partido Popular. Y es que, durante un desayuno informativo de Europa Press, la líder de los populares madrileños ha apostado por "ilegalizar EH Bildu".

[El PP reconoce que no es posible ilegalizar a EH Bildu y que sus listas son legales]

"Sí soy favorable. Por lo menos podemos intentarlo", ha apuntado Díaz Ayuso pese a que, su partido, rechazó esa posibilidad este mismo miércoles. La presidenta del PP regional va en contra de lo marcado por la dirección de Génova que reiteró que hablar de esta posibilidad de ilegalizar EH Bildu era un "brindis al sol".

Aunque Ayuso ha reiterado que su relación con Feijóo es buena, ha añadido que hay que revisar la legalidad del partido. "He encontrado que, por la ley de Partidos, en el artículo 11 dice que se puede estudiar este hecho", ha concretado.

"Hay mecanismos para sopesar su legalidad o valorarlo", ha añadido. Según ha argumentado, dicho artículo permite "instar al Congreso y al Senado" mediante votación para instar al Gobierno, que "no se puede negar", a que inicie los trámites en la sala competente del Tribunal Supremo.

"ETA está viva"

La presidenta ha seguido la línea de defender que estas elecciones van de elegir entre quiénes quieren ser dueños de ser su destino o dárselo a quiénes quieren "vivir en continuo enfrentamiento". "Ya no va de izquierdas o derechas. Es de quienes defendemos el Estado de derecho y los que se creen con derecho a poner el Estado en su derecho", ha añadido.

Ayuso se ha referido a José Luis Rodríguez Zapatero y a Pedro Sánchez para presentar a estos líderes como aquellos que han dado alas a quiénes "siempre han querido romper España". "Con su chantaje han conseguido tener mucha más influencia de la que les correspondía en País Vasco. Y Cataluña", ha añadido.

En sus referencias a ETA, la presidenta ha recordado los "atentados", las "familias rotas y secuestros" para criticar la "amenaza del tiro en la nuca" que sufría España. "Hicieron una limpieza ética e ideológica en el País Vasco", ha acusado.

[¿Se puede ilegalizar a Bildu por llevar a condenados por ETA en sus listas? Esto dice la ley]

La líder del PP madrileño, que cierra la lista municipal en Bilbao, ha lamentado que Bildu concurra a las elecciones con personas que tienen "crímenes de sangre". "No son los herederos de ETA, son ETA. Está viva y está en el poder", ha sentenciado al tiempo que aseguraba que lo que han hecho al anunciar que no irían en las listas es "puro teatro".

Continuando con su línea de debate nacional, Ayuso ha criticado al Gobierno de Sánchez y le ha presentado como el "único responsable" de que Bildu decida sobre la ley de vivienda "y muchas otras".

"Lo que une a los nacionalistas es rechazar todo lo bueno de España", ha sentenciado, llamando a los votantes a "calibrar la amenaza". "O reaccionamos o será demasiado tarde. Todo esto tiene que acabar", ha implorado.

Economía

En el plano económico, Díaz Ayuso ha adelantado que el PIB en la Comunidad ha subido un 1,3% en el primer trimestre de 2023, multiplicando por tres el crecimiento nacional.

"El Producto Interior Bruto de la región crece un 1,3% respecto al último trimestre de 2022, mientras que el conjunto de España lo hace un 0,5%. Multiplicamos por tres el crecimiento nacional", ha explicado.

La líder de la Comunidad de Madrid ha recordado, además, que la región ya recuperó en 2022 toda la riqueza perdida durante la pandemia, "y ahora estamos 2 puntos por encima del nivel registrado en 2019, justo antes del estallido del Covid".

"España, sin embargo, todavía no ha alcanzado el Producto Interior Bruto de 2019, y está a la cola de la recuperación económica de Europa", ha contrapuesto.

La 'perdida' de Sánchez

Siguiendo esta línea económica, la líder de los populares madrileños ha asegurado que, desde su Consejería de Hacienda, han valorado cuánto están costando las políticas de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid. Puesto que, a su juicio, muchos inversores no vienen a la capital o "se piensan marchar" por la política fiscal nacional.

[Ayuso a por Madrid: "Somos lo que España se está perdiendo hasta que Feijóo llegue a la Moncloa]

Así, ha estimado una pérdida de 1.900 millones de euros en inversiones por el "efecto" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Muchos de los inversores por todo el planeta nos dicen 'pensaba irme a Madrid, ya no lo voy a hacer'. '¿Es cierto que van a poner en marcha una nueva deducción fiscal desde Madrid?, porque si no me voy'. Lo que es cierto es que lo hemos intentado, pero nos lo han tirado todos los partidos en bloque en la Asamblea de Madrid", ha lamentado.

Residencias de mayores

En lo que se refiere a anuncios, Ayuso ha aprovechado el desayuno informativo para comprometerse a garantizar una plaza en residencias de mayores a los nuevos grandes dependientes "en un plazo máximo de tres meses".

Ha añadido que, si en ese periodo no hay disponibilidad en centros públicos, se les ofrecerá una plaza privada "sin apenas coste añadido, gracias al incremento del cheque residencia".

"Esta medida forma parte del nuevo modelo de atención social que estamos impulsando desde la Comunidad de Madrid, y que se basa en dos principios que reflejan la voluntad expresada por los mayores: seguir viviendo en su hogar el mayor tiempo posible con todos los apoyos y servicios que requieran y que si deciden trasladarse a una residencia puedan elegir el centro que deseen", ha dicho.

