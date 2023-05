Aznar: "Sánchez sólo puede gobernar si lo apoyan los separatistas y los terroristas de Sortu"

José María Aznar ha hecho su segunda aparición esta campaña. Esta vez de la mano del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Aunque el objeto del acto era hablar de la capital, han dedicado la mayor parte del tiempo a trazar un análisis de la política nacional. Las listas electorales de Bildu y las alianzas de Pedro Sánchez con los independentistas han sido los asuntos predominantes.

De forma un tanto irónica, el alcalde ha justificado lo ocurrido mentando el artículo 5º de la Constitución, que establece Madrid como capital de España. Hablar de España es hablar de Madrid, han venido a decir los dos oradores, que han sido acompañados por Manuel Pizarro. El acto ha tenido lugar en un centro cultural subterráneo habilitado esta legislatura en la Plaza de Colón.

Aznar ha sido el primero en tomar la palabra y ha situado el centro de gravedad de la conversación en la “cuestión existencial” que decidirán los dos próximos procesos electorales: la permanencia de España como “nación de ciudadanos libres e iguales”.

“El problema de España se llama separatismo. En dos vertientes fundamentales: Cataluña y el País Vasco. Son determinantes a la hora de formar gobierno. Sánchez sólo puede estar en Moncloa con el apoyo de los separatistas catalanes y de los terroristas de Sortu”, ha dicho quien fue presidente entre 1996 y 2004.

Aznar ha señalado a continuación los indultos y las reformas de la sedición y malversación como “pago” a ese “apoyo". El expresidente ha acusado a Sánchez de “aceptar el golpe como algo cuasi constitucional”. Ha ido más allá: a su juicio, el actual Gobierno ha “blanqueado” a los “terroristas”.

El nuevo precio –el alcalde ha coincidido con Aznar– será “una consulta en Cataluña y otra en el País Vasco”: “Y la única manera de evitarlo es que se forme un gobierno fuerte del PP”. Un gobierno –han dado a entender– en solitario, sin la presencia de Vox en el Consejo de Ministros.

Aznar ha aseverado que, cuando llegue “el tirón separatista”, será “conveniente” que Feijóo tenga las manos libres. Entre las promesas de derogar las reformas de la sedición y la malversación, el expresidente ha pedido a su sucesor que incluya la revisión de la Ley de Partidos para que “no puedan presentarse terroristas en las listas”.

Cuando ha abordado este punto, Aznar ha recordado que los misiles que ETA pretendió disparar contra el avión presidencial estuvieron custodiados por “un concejal de Batasuna en un pueblo de Guipúzcoa”.

Ha sido Almeida –también jurista de formación– el que ha puesto el Tribunal Constitucional sobre la mesa. Ha mencionado de manera indirecta las recientes sentencias del aborto y la eutanasia; ambas suscritas con la nueva mayoría progresista.

A partir de ahí, Aznar ha recogido el guante y los dos han cargado contra el TC. Lo han hecho por haber “reconocido” el aborto y la eutanasia como “derechos fundamentales” en sus sentencias, “como si estuvieran avalados por la Constitución”.

El razonamiento ha sido el siguiente: si el TC concibe como libre autodeterminación la posibilidad del aborto y la eutanasia, ¿por qué no va a hacer lo mismo con la autodeterminación de un territorio?

"Madrid va bien"

Ya con la vista puesta en Madrid ciudad, Almeida ha parafraseado al presidente diciendo: “Madrid va bien”. Un lema que luego ha repetido el propio Aznar. Los dos representantes del PP han definido la capital como un lugar que ha hecho de “la mezcla de seguridad y libertad” una “fórmula imbatible”.

Sin citarla directamente, Aznar ha ironizado así sobre Barcelona: “En este lugar no te dicen cómo tienes que rotular, no ayudan a que te okupen la casa…”. Sin embargo, el expresidente no podrá votar a Almeida el 28 de mayo porque está empadronado en su municipio de residencia, Pozuelo de Alarcón.

“Conozco mucha gente que quiere venir a Madrid, pero no conozco a nadie que se quiera ir”, ha dicho Aznar. Luego ha matizado: “Lo digo fuera de los que se jubilan y se van”. También ha puesto como ejemplo la crisis migratoria de Estados Unidos: “Pero es porque quieren entrar, no porque quieren salir”.

