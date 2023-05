Moncloa evita por primera vez que Yolanda Díaz comparezca tras el Consejo de Ministros

Moncloa eludió ayer la posibilidad de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, compareciera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pese a que la reunión del Gobierno aprobó una norma propuesta por ella.

Tras el Consejo extraordinario celebrado al límite del inicio de la campaña electoral del 28-M, comparecieron la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Luis Planas para exponer las medidas contra la sequía aprobadas en la reunión del Gobierno.

Sin embargo, Díaz no lo hizo a pesar de que se aprobó en el decreto la propuesta de Trabajo para regular las condiciones de salud y seguridad en relación a las olas de calor. Se trata de la modificación del real decreto que obligará a las empresas a prever medidas frente a las altas temperaturas, incluyendo la prohibición de realizar “determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos climatológicos adversos que así lo requieran”.

Fuentes del Gobierno explican que la ministra no pidió expresamente comparecer y por eso no hizo falta que Moncloa se lo denegara, simplemente nadie se lo propuso porque Presidencia no consideró necesario que Yolanda Díaz explicara la medida. En múltiples ocasiones han comparecido diferentes miembros del Gobierno para informar de propuestas específicas incluidas en decretos ómnibus como este.

Fue Luis Planas quien informó a las preguntas sobre la reforma de la ley de riesgos laborales, pese a estar fuera de sus competencias.

Algo parecido ha ocurrido en los últimos meses con las ministras Ione Belarra e Irene Montero, a las que reiteradamente se ha impedido comparecer en esas ruedas de prensa para que explicaran iniciativas que ellas llevaron al Consejo y que fueron aprobadas.

Ley de paridad

El caso más llamativo fue el del anteproyecto de ley de paridad que fue presentado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el 7 de marzo en la sala de prensa del Consejo de Ministros, pese a referirse a políticas de Igualdad y pese a que el texto fue elaborado por Presidencia.

Pero hasta ahora nunca había ocurrido con Yolanda Díaz que, de hecho, compareció hace justo un mes, el pasado 11 de abril, para explicar la Ley Integral de Impulso para la Economía Social, cuyo anteproyecto se aprobó ese día. Esa ocasión es la última en la que un ministro de los propuestos por Unidas Podemos interviene en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta situación se produce en un contexto en el que el Gobierno de coalición ha dejado de funcionar en gran medida como tal y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace propuestas en actos electorales del PSOE sin consultar con Podemos y presentándolo directamente en las reuniones del Consejo de Ministros.

El miércoles las ministras de Podemos conocieron al tiempo que la prensa de la convocatoria del Consejo de Ministros de este jueves. Y en el partido morado hay la sensación cierta de que son sistemáticamente ninguneados por la parte socialista del Gobierno.

Podemos, a través de Ione Belarra, ha criticado las medidas aprobadas contra la sequía, por entender que son insuficientes. De hecho, el Ministerio de Derechos Sociales hizo propuestas sobre lo que llama el "escudo climático" pero no fueron atendidas por Moncloa. Esas propuestas, sobre las que Moncloa hizo caso omiso, se refieren a protección para las personas vulnerables.

